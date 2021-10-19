НАТО начала секретные учения на случай ядерной войны

Вооруженные силы Германии и 13 других стран НАТО начали в понедельник, 18 октября, ежегодные учения по защите территории альянса с помощью ядерного оружия. Как указали в Организации Североатлантического договора, в маневрах под названием "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) задействованы десятки самолетов, включая оснащенные ядерным оружием истребители, обычные боевые самолеты, а также заправщики и разведчики.

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По официальным данным, учения в этом году проходят в воздушном пространстве над южной территорией альянса. Это означает, что в рамках маневров может быть отработано применение американских ядерных бомб типа B61, которые, согласно неподтвержденным данным, хранятся на военной авиабазе Геди на севере Италии. При этом точное местоположение и другие детали учений в НАТО не раскрывают. По оценке полетных данных, которую провел датский эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, в понедельник на аэродроме Геди приземлился немецкий боевой самолет Tornado.

По сообщениям военных экспертов, во время маневров "Стойкий полдень" будет, помимо прочего, отработана транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям. Однако тренировочные полеты будут выполняться без бомб.

Американские ядерные боеголовки в Европе

"С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение", — говорится в распространенном ранее пресс-релизе НАТО. Одновременно в организации подчеркнули, что после окончания холодной войны количество ядерного оружия на европейской территории было резко сокращено.

Ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнеры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. По официально неподтвержденным данным, американское атомное оружие размещено в том числе в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в немецком Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Россия приостановит работу своего постпредства при НАТО



В тот же день глава МИД России Сергей Лавров объявил, что постоянное представительство РФ при НАТО приостановит работу с начала ноября. Так в России решили ответить на решение Североатлантического альянса об отзыве с 1 ноября текущего года аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, мотивированное тем, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.

Выход России и США из ДРСМД



В настоящее время эксперты оценивают угрозу ядерной войны как значительно более высокую по сравнению с тремя прошедшими десятилетиями. Причина — выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Поводом для прекращения действия соглашения стала разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации Североатлантического альянса), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.