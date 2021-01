НАТО намерена расширять сотрудничество с Молдовой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (на фото) в телефонном разговоре с президентом Молдовы Майей Санду подтвердил приверженность альянса сотрудничеству с этой страной.

НАТО сохраняет приверженность сотрудничеству с Молдовой и намерена продолжать оказывать этой стране поддержку в модернизации ее институтов, отвечающих за оборону и безопасность. Об этом заявил во вторник, 5 января, генсек альянса Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом Молдовы Майей Санду, в ходе которого он поздравил политика с избранием.

Good talk with President @sandumaiamd to congratulate her on her election. #NATO remains committed to enhancing our cooperation & helping to modernise #Moldova’s defence & security institutions.