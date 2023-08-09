НАТО не видит угрозы со стороны ЧВК "Вагнер" в Беларуси

НАТО следит за военной активностью в Беларуси, однако не видит ни прямой, ни опосредованной угрозы союзникам со стороны ЧВК "Вагнер". Такое заявление сделала официальная представительница НАТО Оана Лунгеску в интервью польскому информагентству PAP во вторник, 8 августа.

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Реагируя на агрессивные действия России, НАТО усилила свое оборонное присутствие на восточном фланге и продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории альянса, подчеркнула собеседница агентства.

Учения Беларуси вблизи границ Польши и Литвы

7 августа Беларусь начала военные учения вблизи границы с Польшей и Литвой. При этом Минобороны в Минске сообщило, что основаны эти маневры на опыте, полученном в результате "специальной военной операции" (то есть войны России против Украины).

Учения проходят в Гродненской области, недалеко от так называемого Сувалкского коридора — территории протяженностью менее ста километров, соединяющей Польшу и Литву и отделяющей Калининградскую область РФ от Беларуси.

Между тем Минобороны Польши 8 августа, удовлетворив запрос пограничной службы, согласовало переброс еще 1000 военнослужащих к границе с Беларусью. Это было сделано на фоне участившихся попыток нелегального перехода границы, пишет PAP.

В интервью агентству Оана Лунгеску повторила обращенный к мировому сообществу призыв руководства НАТО, прозвучавший на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе: не поддерживать Россию в ее агрессивной войне против Украины и осудить всех, кто делает это.