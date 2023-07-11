НАТО обязалось пригласить Украину позже. Итоги первого дня саммита НАТО

Во вторник 11 июля в Вильнюсе начался саммит НАТО. Первый день его проведения принес пока один значимый результат. Принятое сегодня коммюнике формально не будучи приглашением Украины в альянс, фактически открывает ей дорогу в НАТО при выполнении ряда условий. Страны альянса договорились увеличить военные расходы и продолжать совместную работу по защите от агрессивного поведения Китая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Выступая на итоговой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет принята в НАТО, когда члены организации "будут на это согласны, и условия будут выполнены". В первую очередь, он связал эти условия с переходом украинской армии на западное вооружение и организации и управления вооруженными силами. Кроме того, Йенс Столтенберг связал вступление Украины в НАТО с проведением реформ, необходимых для искоренения коррупции и установления демократии и верховенства права.

Ранее неготовность НАТО формально пригласить Украину в альянс вызвала резкую критическую реакцию президента Украины Зеленского. Однако, это не помешало ему сегодня прибыть в Вильнюс и выступить на массовом митинге поддержки.

В коммюнике саммита, утвержденном 11 июля, члены альянса выразили полную поддержку права Украины на оборону и самостоятельные решения в сфере безопасности и заявили, ее "будущее лежит в НАТО". Союзники подтвердили приверженность решению Бухарестского саммита 2008 года принять Украину в альянс.

Более того, в коммюнике сказано, что Украине более не требуется план по вступлению в НАТО, потому что она "продвинулась в сторону евро-атлантической интеграции за пределы такой необходимости". Документ констатирует, что Украина все более интегрируется в альянс политически, ее вооруженные силы все более соответствуют стандартам НАТО, а на пути демократических реформ достигнут "существенный прогресс".

Союзники продолжат оказывать Украине помощь по всем этим направлениям, в частности и в области реформ, необходимых для искоренения коррупции и установления верховенства права. За прогрессом Украины будут наблюдать министры иностранных дел НАТО, а союзники будут ей помогать в проведении реформ.

Отметим, что ранее на исполнении Украиной стандартов для вступления в НАТО, предусмотренных Вашингтонским протоколом, настаивали США.

Формальное приглашение в альянс Украина получит, когда все союзники будут с этим согласны, а условия вступления выполнены. Для помощи Украине по вступлению в Альянс будет образован совет Украина-НАТО. При этом в коммюнике специально подчеркивается, что участники совета будут общаться друг с другом "на равных".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Генсек НАТО подчеркнул, что это решение делает процесс вступления Украины в НАТО одноступенчатым, изымая из него необходимость получения плана по вступлению.

Такое решение не является формальным приглашением к вступлению в НАТО, но открывает для Украины дорогу к нему уже сейчас. Его формулировка в то же время позволяет НАТО избежать прямой конфронтации с Москвой.

В то же время, расплывчатая формулировка коммюнике предоставляет альянсу достаточно широкое поле для маневра в практическом смысле. В случае необходимости, союзники смогут принять победоносную Украину в НАТО в ускоренном порядке. В случае, если такой необходимости не будет, смогут вооружать ее и помогать с реформами до тех пор, пока Украина не станет образцовым демократическим государством.

Украина также получает возможность настаивать на выполнении условий коммюнике, в случае выполнения поставленных условий. Таким образом, процесс принятия страны в НАТО не будет длиться вечно.

Отметим, что на момент сдачи материала, единственной реакцией России стала лишь обсценная запись в телеграмм канале официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Второй важнейший вопрос саммита - принятие в НАТО Швеции был решен еще до его начала. Еще вчера Турция неожиданно согласилась одобрить вступление Швеции в альянс. Следом свои возражения против этого сняла и Венгрия. Осталась лишь ратификация этого решения турецким парламентом.

Возражения Турции базировались на утверждениях о том, что Швеция укрывает курдских террористов - членов нескольких политических партий, борющихся за независимость Курдистана. Напомним, ранее, эксперты в области обороны и международных отношений, опрошенные Delfi, не ожидали такого резкого поворота, хотя и ожидали скорого принятия Швеции в альянс.

Резкой перемене позиции турецкого лидера Реджепа Эрдогана предшествовали несколько месяцев переговоров, внесение Швецией поправок в свое законодательство о терроризме, отмена шведского эмбарго на поставки оружия в Турцию и скандал вокруг нескольких сожжений Корана, устроенных в том числе и активистами, связанными с Кремлем.

Вероятно, решающей оказалась позиция США: чтобы надавить на Турцию, американские конгрессмены заблокировали продажу стране 40 истребителей F-16 и комплектов для модернизации еще примерно 80. В телефонном разговоре с Эрдоганом в конце мая Джо Байден прямо увязал эту поставку с позицией Турции по Швеции в НАТО. Вчера источники американского издания POLITICO сообщили, что президенты США и Турции встретятся на полях саммита, чтобы обсудить эту проблему. Теперь, очевидно, такая встреча не понадобится.

В своем финальном выступлении Йенс Столтенберг коснулся и вопроса увеличения военных бюджетов стран-участников. По его словам, в этом году военные расходы европейских членов альянса и Канады вырастут на 8,3%, что "является их крупнейшим увеличением за десятилетия". Он так же заявил, что союзники договорились увеличить военные расходы до уровня "как минимум 2% от ВВП".

Отметим, что ранее этот уровень считался максимальным. Сейчас его выполняют лишь 11 членов альянса, включая страны Балтии. В следующем году, по словам Столтенберга, это число "значительно увеличится".

Генсек НАТО в своем выступлении коснулся также проблемы отношений альянса с Китаем. Важно отметить, что еще до формального открытия саммита, утром 11 июля он встретился с премьер-министрами Новой Зеландии, Южной Кореи и Австралии. Эти встречи должны были продемонстрировать Китаю намерения НАТО налаживать отношения со странами, формально не входящими в его зону ответственности, как американо-европейского союза.

В итоговом выступлении Столтенберг заявил, что Китай, хоть и не является "противником" НАТО, его "растущая напористость" влияет на безопасность союзников. Он обвинил Китай в подрыве международного порядка, базирующегося на правилах. Отметил его угрозы Тайваню и отказ осудить российскую агрессию против Украины. Союзники, по словам Столтенберга, договорились продолжать совместную работу "по защите от агрессивного поведения Китая".

Кроме того, по словам Столтенберга, беспокоит союзников перевооружение армии Китая и непрозрачная модернизация его ядерных сил. Свое выступление Столтенберг завершил анонсом завтрашних встреч союзников с лидерами стран азиатско-тихоокеанского региона. К Австралии, Южной Корее и Новой Зеландии добавится Япония.

Также ожидается, что завтра союзники должны утвердить план действий на случай нападения России. О предварительном согласовании этого плана ранее со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters.