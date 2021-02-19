Министры обороны стран НАТО на двухдневной видеоконференции отложили принятие решения о выводе своих войск из Афганистана к сроку, который ранее был согласован Соединенными Штатами и Талибаном. Уровень насилия в этой стране признан пока слишком высоким. Об этом пишет портал телеканала Euronews.

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"Мы верим, что еще есть время для достижения прогресса в политическом урегулировании до крайнего срока — 1 мая, — сказал Йенс Столтенберг. — Наше внимание сосредоточено на мирном процессе, и мы сделаем все возможное, чтобы он был успешным".

В Афганистане остается более 10 тыс военнослужащих НАТО, из которых около четверти — американцы. Но весь контингент полагается на оборудование, транспорт и снабжение из США.

Предыдущий президент Дональд Трамп пренебрежительно относился к НАТО, но Джо Байден возвращает Вашингтону ведущую роль в альянсе.

Между тем, сотрудник Международного института стратегических исследований предполагает, что задержка с обещанным Талибану выводом натовских войск может лишить его стимула к дальнейшим переговорам и осложнить достижение мира в ближайшей перспективе:

"Талибан все еще атакует. Он возможно, захочет проверить на прочность администрацию Байдена, — сказал Фабрис Потье. — Поэтому я думаю, что нам нужно пристегнуться ремнями на следующие 6 или 12 месяцев в ожидании наступления со стороны талибов. Они хотят проверить, насколько далеко готова зайти новая администрация США ".

Министры обороны также выразили обеспокоенность новым усилением в Ираке террористических группировок. На встрече решено увеличить присутствие НАТО в этой стране с 500 военнослужащих в настоящее время до 4000. Их задачей будет, в основном, подготовка иракской армии.