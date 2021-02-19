Министры обороны стран НАТО на двухдневной видеоконференции отложили принятие решения о выводе своих войск из Афганистана к сроку, который ранее был согласован Соединенными Штатами и Талибаном. Уровень насилия в этой стране признан пока слишком высоким. Об этом пишет портал телеканала Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы верим, что еще есть время для достижения прогресса в политическом урегулировании до крайнего срока — 1 мая, — сказал Йенс Столтенберг. — Наше внимание сосредоточено на мирном процессе, и мы сделаем все возможное, чтобы он был успешным".

В Афганистане остается более 10 тыс военнослужащих НАТО, из которых около четверти — американцы. Но весь контингент полагается на оборудование, транспорт и снабжение из США.

Предыдущий президент Дональд Трамп пренебрежительно относился к НАТО, но Джо Байден возвращает Вашингтону ведущую роль в альянсе.

Между тем, сотрудник Международного института стратегических исследований предполагает, что задержка с обещанным Талибану выводом натовских войск может лишить его стимула к дальнейшим переговорам и осложнить достижение мира в ближайшей перспективе:

"Талибан все еще атакует. Он возможно, захочет проверить на прочность администрацию Байдена, — сказал Фабрис Потье. — Поэтому я думаю, что нам нужно пристегнуться ремнями на следующие 6 или 12 месяцев в ожидании наступления со стороны талибов. Они хотят проверить, насколько далеко готова зайти новая администрация США ".

Министры обороны также выразили обеспокоенность новым усилением в Ираке террористических группировок. На встрече решено увеличить присутствие НАТО в этой стране с 500 военнослужащих в настоящее время до 4000. Их задачей будет, в основном, подготовка иракской армии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

14

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Афганистан Вашингтон Джо Байден Дональд Трамп Йенс Столтенберг НАТО США Талибан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€