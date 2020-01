НАТО призывает Иран воздержаться от насилия после удара по базам США

Генсек альянса Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. НАТО намерена вывести часть контингента из Ирака. Тегеран назвал атаку возмездием за убийство генерала Сулеймани в Багдаде.

Атака Ирана на американских военнослужащих в Ираке вызвала волну критики в мировом сообществе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Исламской Республики по силам США в Ираке. Североатлантический альянс "призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия", заявил он в среду, 8 января.

Накануне НАТО объявила о выводе части своего контингента из Ирака в свете эскалации напряженности в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Североатлантический альянс намерен принять "все необходимые меры предосторожности для защиты" своего персонала. Ранее организация приостановила тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке - небоевой, учебной и консультативной программы по подготовке сил безопасности республики. НАТО готова продолжить миссию, которая насчитывает около 500 инструкторов и консультантов из государств альянса, как только позволит ситуация.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB