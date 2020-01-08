НАТО призывает Иран воздержаться от насилия после удара по базам США

Генсек альянса Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. НАТО намерена вывести часть контингента из Ирака. Тегеран назвал атаку возмездием за убийство генерала Сулеймани в Багдаде.

Атака Ирана на американских военнослужащих в Ираке вызвала волну критики в мировом сообществе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Исламской Республики по силам США в Ираке. Североатлантический альянс "призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия", заявил он в среду, 8 января.

Накануне НАТО объявила о выводе части своего контингента из Ирака в свете эскалации напряженности в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Североатлантический альянс намерен принять "все необходимые меры предосторожности для защиты" своего персонала. Ранее организация приостановила тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке - небоевой, учебной и консультативной программы по подготовке сил безопасности республики. НАТО готова продолжить миссию, которая насчитывает около 500 инструкторов и консультантов из государств альянса, как только позволит ситуация.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 8 января 2020 г.

В Европе призывают к переговорам



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также осудила действия Тегерана. По ее словам, Исламская Республика "в последние десятилетия неоднократно вела себя агрессивно и не уважала нормы международного права. Поведение Ирана "представляло угрозу международной безопасности и нашим союзникам", добавила глава государства. Кальюланд призвала другие страны к сотрудничеству с целью "предотвратить раздувание полномасштабного военного противостояния".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) уже выступила с призывом положить конец насилию и вернуться к переговорам. Евросоюз может сыграть в этом особую роль, поскольку Брюссель поддерживает отношения со многими политическими игроками в регионе и за его пределами, добавила глава Еврокомиссии

КСИР назвал атаку на авиабазу США местью за убийство иранского генерала



Корпус стражей исламской революции в ночь на 8 января сообщил о ракетных ударах по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты. Атака является актом возмездия за убийство иранского генерала Сулеймани, подчеркнули в КСИР. В Минобороны США заявили о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам.

Отношения США и Ирана резко обострились после удара американской авиации по аэропорту Багдада 3 января, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана - генерал курировал борьбу с "Исламским государством", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

Женевские эксперты недовольны ударом США по Сулеймани



В свою очередь, Женевский центр политики безопасности осудил поведение США. "Результат действий Соединенных Штатов совершенно контрпродуктивен", - заявил представитель центра, бывший французский дипломат Марк Фино, особо выделив "огромные риски". По его словам, стратегия Вашингтона оказывать максимальное давление на другие страны не работает. Ни американская, ни иранская стороны не хотят эскалации конфликта, однако в регионе присутствуют другие силы, поддерживаемые Вашингтоном или Тегераном, а полный контроль над ними отсутствует, подчеркнул эксперт.