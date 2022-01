НАТО проведет в Арктике крупнейшие военные учения

В маневрах Cold Response Североатлантического альянса за Северным полярным кругом примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран. В Арктику прибудет атомный авианосец США "Гарри Трумэн".

НАТО намерена в начале марта провести за Северным полярным кругом крупнейшие военные учения Cold Response. В маневрах будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран, а также американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman), сообщило постоянное представительство США при Североатлантическом альянсе в среду, 19 января.

The largest @NATO exercise inside the Arctic Circle, Cold Response is planned for the beginning of March.

35,000 soldiers from 28 nations will participate. U.S. aircraft carrier "USS Harry S Truman" will also be part of the exercise. pic.twitter.com/qieTmM1mJ7