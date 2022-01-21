НАТО проведет в Арктике крупнейшие военные учения

В маневрах Cold Response Североатлантического альянса за Северным полярным кругом примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран. В Арктику прибудет атомный авианосец США "Гарри Трумэн".

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НАТО намерена в начале марта провести за Северным полярным кругом крупнейшие военные учения Cold Response. В маневрах будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран, а также американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman), сообщило постоянное представительство США при Североатлантическом альянсе в среду, 19 января.

The largest @NATO exercise inside the Arctic Circle, Cold Response is planned for the beginning of March. 35,000 soldiers from 28 nations will participate. U.S. aircraft carrier "USS Harry S Truman" will also be part of the exercise. pic.twitter.com/qieTmM1mJ7 — US Mission to NATO (@USNATO) January 19, 2022

Вооруженные силы Норвегии уведомили командование Северного флота РФ о будущих маневрах еще 13 января. По данным норвежской стороны, учения пройдут в несколько этапов, в том числе на территории королевства.

Между тем в министерстве иностранных дел России указали на угрозу роста напряженности в Арктике. Масштаб учений Cold Response увеличит "риски случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации", заявил "Интерфаксу" посол МИД РФ по особым поручениям Николай Корчунов.

Ухудшение отношений России и Запада

В последние месяцы напряженность в отношениях стран Запада и Россией значительно возросла. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военные учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, российские власти требуют "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.