НАТО проводит крупные военные учения в Норвегии

В понедельник в Норвегии начинаются военные учения НАТО Cold Response. В маневрах примут участие около 30 000 военнослужащих, 200 самолетов и 50 кораблей из 27 стран.

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Учения будут продолжаться до 1 апреля. Цель — отработать оборону Норвегии в сложных климатических условиях.

По данным НАТО, Москву проинформировали о проведении учений, представителей РФ пригласили принять участие в наблюдениях, но они ответили отказом.