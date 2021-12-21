НАТО: Россия продолжает стягивать танки и боевые подразделения к границам Украины

Россия, по сведениям НАТО, продолжает переброску своих сил к границам с Украиной. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник, 21 декабря, в Брюсселе, пишет Deutsche Welle.

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"Мы видим, что они постепенно стягивают все больше и больше сил — артиллерию, боевые подразделения, танки — к украинской границе", — заявил он.

Несмотря на международные призывы к прозрачности и деэскалации — "неспровоцированное и необъяснимое" наращивание военной мощи продолжается, отметил Столтенберг.

Столтенберг хотел бы созвать Совет НАТО-Россия в начале года

Генсек добавил, что для обсуждения напряженной ситуации хотел бы созвать в начале следующего года заседание Совета НАТО-Россия (СНР). Однако, по данным информагентств, в частности dpa, пока остается неясным, готова ли Москва к проведению подобных консультаций. До этого переговоры в формате СНР проходили в июле 2019 года. С тех пор все попытки назначить новую дату проваливались, в частности, поскольку в Кремле отказываются в данном формате обсуждать ситуацию на востоке Украины.

Так, замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя инициативу главы Североатлантического альянса, заявил 21 декабря, что Москва готова рассмотреть возможность созыва Совета НАТО-Россия в случае, если будет реакция по существу на предложения Москвы в сфере безопасности.

"Если ради дела понадобится, то почему бы и нет? Но для этого нужна реакция по существу нашей инициативы. Если опять это будет приглашение поговорить про Украину, тогда никакого смысла нет", — сказал Грушко, которого цитирует издание "Коммерсант".





Стягивание российских войск к украинской границе

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России. 21 декабря президент РФ Владимир Путин возложил на США ответственность за усиление напряженности в Европе.





Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО

На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.