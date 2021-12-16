НАТО: Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной
Foto: Zane Bitere/LETA

По данным НАТО, Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной. "Не видно никаких признаков прекращения или замедления переброски российских войск, их наращивание, наоборот, продолжается", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг, 16 декабря.

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Глава Североатлантического альянса назвал действия России неоправданными, провокационными и дестабилизирующими и призвал Москву вернуться к дипломатии и разрядить напряженность. Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова разговаривать с Россией. В то же время он предупредил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется Москве.

По информации Североатлантического альянса, Россия сосредоточила в приграничных с Украиной районах от 75 до 100 тысяч военнослужащих. Эксперты опасаются повторения событий 2014 года, когда Россия после свержения президента Украины Виктора Януковича аннексировала Крым и начала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам в Донбассе.

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