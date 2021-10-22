НАТО согласовала план отражения атаки России на нескольких фронтах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министры обороны стран НАТО в четверг, 21 октября, согласовали новый генеральный план защиты на случай нападения России сразу на нескольких фронтах, тем самым подтвердив ключевую цель альянса, направленную на сдерживание Москвы. Эта стратегия призвана подготовить НАТО на случай одновременной российской атаки на Балтике и в Черноморском регионе с применением ядерного оружия, взломом компьютерных сетей и атаками из космоса.

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"Мы продолжаем укреплять наш альянс с помощью улучшенных и модернизированных планов", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня конференции министров обороны альянса, в ходе которого участники встречи договорились и о создании фонда на сумму в один миллиард долларов для финансирования разработки новых цифровых технологий.

В НАТО не считают российскую атаку неминуемой

Представители НАТО подчеркнули, что они не считают угрозу российского нападения неминуемой. В то же время западные дипломаты подчеркивают, что "концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом пространстве", а также сопутствующая ей стратегия реализации оборонительных планов необходимы, поскольку Россия разрабатывает передовые системы вооружений и перебрасывает войска и военную технику к внешним границам НАТО.

Москва отвергает обвинения в агрессивном поведении и со своей стороны заявляет, что Североатлантический альянс дестабилизирует ситуацию в Европе, продвигаясь все ближе к границам России.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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