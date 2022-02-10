НАТО вновь пригласила Россию на переговоры

Йенс Столтенберг сообщил, что направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить диалог. По словам генсека НАТО, времени до возможного нападения России на Украину остается все меньше.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Североатлантический альянс настоятельно призывает Россию продолжить переговоры в рамках Совета НАТО — Россия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг, 10 февраля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с повторным приглашением продолжить диалог, чтобы найти дипломатический путь, ведущий вперед.

Столтенберг выразил обеспокоенность увеличением численности войск РФ на границе с Украиной, отметив, что "это опасный момент для европейской безопасности". "Число российских военнослужащих растет, время для предупреждения о возможном нападении сокращается", — сказал он.

Джонсон в свою очередь предупредил, что Европа в ближайшие несколько дней может столкнуться с "самым опасным моментом" в противостоянии с Москвой. "Я, честно говоря, не думаю, что решение (о нападении России на Украину. — Ред.) принято. Но это не значит, что что-либо абсолютно катастрофическое не может случиться очень скоро", — сказал британский премьер.

Он не исключил дальнейшего увеличения численности британских войск в Восточной Европе. Йенс Столтенберг тоже предупредил о расширении военного присутствия НАТО в случае дальнейшей агрессии России.

Январское заседание Совета НАТО — Россия не принесло результатов



В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО — Россия. Во время четырехчасовой встречи сторонам не удалось добиться сколь-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов и что Россия не может иметь права вето в этом вопросе. На предложения Столтенберга продолжить встречи в рамках совета Москва пока не отреагировала.

В конце 2021 года появились данные, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. В конце декабря она выступила с призывом предоставить "гарантии безопасности" в адрес США и НАТО, потребовав сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.