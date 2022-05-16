Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Al Jazeera сказал, что аппетиты Российской империи безграничны, поэтому он акцентировал — надо сделать все, чтобы победа была за Украиной.

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"Я думаю, если Путину повезет, он может прийти и к нам. И речь идет не только о Литве, следующей мишенью может стать Молдова, Румыния, страны Балтии, Польша. У этой империи аппетит безграничный", — сказал в интервью телевидению Al Jazeera.

По словам президента, безопасность Литвы будет зависеть только от исхода войны в Украине. "Единственный сценарий, который защитит нашу страну от путинской агрессии — успех Украины. Если Путина остановят, это может стать окончанием его эры", — сказал Науседы.

Отвечая на вопросы журналистов об угрозе России, связанной с применением ядерного оружия, Науседа подчеркнул, что надо делать все возможное, чтобы остановить действия России. "Если мы не будем ничего делать, то для Путина это будет прямой призыв продолжать свою деятельность", — прибавил президент.