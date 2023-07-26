Науседа критикует министра обороны за обнародование информации о закупке танков

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подверг критике министра обороны Арвидаса Анушаускаса за обнародование им информации о закупке танков для литовских Вооруженных сил.

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"Мы уже говорим о том, что было опубликовано вчера и не совсем корректно. В Госовете по обороне мы договорились, что придерживаемся установки, что вещи, которые имеют ограниченное применение, должны иметь ограниченное применение, а не публиковаться сразу же в Facebook после их появления", — сказал Науседа журналистам в Шилальском районе.

"Я понимаю, что кому-то может показаться очень важным поделиться самой свежей информацией в Facebook, но это, конечно, не должно быть основной функцией министра или любого другого государственного должностного лица", — добавил он.

В таких случаях, по его словам, важно думать о вторичных последствиях обнародования информации.

"(…) и здесь я говорю и о наших друзьях, и о наших партнерах и особенно о наших недругах, которые слушают эту информацию, навострив уши и делают свои выводы", — сказал Науседа.

На этой неделе Литва планирует подписать протокол о намерениях по приобретению немецких танков Leopard.

Во вторник министр написал в Facebook, что при выборе танков Литва оценивала предложения от производителей Leopard, американских Abrams и корейских Black Panther.

По словам министра, основными критериями оценки при принятии решения были цена и эксплуатационные расходы, условия эксплуатации, мобильность, защита, адаптивность, защищенность, огневая мощь и возможность подключения. Он добавил, что анализ и оценка предложений, представленных производителями танков, заняли около шести месяцев.

Министр отметил, что хотя все оцениваемые танки имеют схожие сроки поставки — от четырех до шести лет, Leopard и Abrams легче и быстрее приобрести, чем другие.

Он отметил, что, хотя стоимость этих двух танков одинакова, Leopard имеет значительно более низкие эксплуатационные расходы.

Литва приобретает танки в рамках планов по созданию дивизии в своей армии. По оценкам Министерства обороны, это может обойтись в среднем в 200 млн евро ежегодно до 2030 года.

Более подробной информацией о закупке танков Анушаускас поделился после критики со стороны парламентария Раймундаса Лопаты. Он утверждал, что процесс выбора был недостаточно прозрачным.