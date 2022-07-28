Науседа: Литва будет поддерживать Украину до победы над Россией

Литва будет поддерживать Украину до победы в войне с Россией и постарается сохранить сплоченность Запада с целью "максимально ограничить" возможности Кремля продолжать вторжение, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев. Об этом сообщает литовский Delfi со ссылкой на агентство BNS.

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"Мы слишком много выстрадали вместе и перенесли слишком много несправедливости, чтобы быть равнодушными к страданиям друг друга. Поэтому сегодня Литва всеми силами поддерживает Украину, оказывает и будет оказывать – до победы - военную, гуманитарную и финансовую помощь", - сказал Науседа, обратившись к Верховной Раде на литовском и украинском языках.

Литва передаст Украине 10 бронемашин и боеприпасы, заявил Науседа на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Президент Литвы также вручил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому орден Витаутаса Великого с Золотой цепью. Зеленский удостоен этой высшей награды Литовского государства за заслуги в деле защиты свободы и демократических ценностей в Европе вместе с украинским народом.

Науседа сказал, что с самого начала войны всю Литву объединяет большое желание помочь Украине. Не только государственные и муниципальные учреждения, но и простые жители Литвы, бизнес, неправительственные организации постоянно предоставляют всевозможную помощь раздираемой войной Украине.

Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва хорошо понимает "угрозу, которую представляют имперские амбиции России для безопасности Европы", и поблагодарил украинцев за то, что они защищают не только свою страну, но и всю Европу.

"Исторический опыт учит нас, что московского тирана нужно вовремя остановить. Мы не можем позволить себе повторять старые ошибки. Поэтому Литва будет продолжать работать с союзниками, чтобы сохранить сплоченность Запада, обеспечить долгосрочную поддержку Украины и максимально ограничить возможности России продолжать эту войну", - сказал он.

По словам президента Литвы, решения о введении международных санкций и предоставлении военной помощи Украине важны, но их все еще недостаточно. Он пообещал, что Литва с единомышленниками будет добиваться дальнейшего усиления санкций и обеспечения их эффективного выполнения, а также снижения зависимости всей Европы от российских энергоресурсов.

По словам литовского лидера, финансовые потоки, которые помогают Москве финансировать эту жестокую войну, должны быть заблокированы. "Литва также будет стремиться к тому, чтобы Российское государство и лица, виновные в военных преступлениях, нарушениях международного права и прав человека в Украине, были привлечены к ответственности. Безоглядные атаки на безоружных мирных жителей, детей, гражданские объекты - школы, детские сады, больницы - не могут оставаться безнаказанными. Я верю, что справедливость восторжествует", - отметил Науседа.

Президент похвалил способность властных институций Украины действовать максимально эффективно в условиях войны, а также проводить в жизнь необходимые реформы, обусловившие предоставление статуса страны-кандидата в члены Европейского союза.

"Опыт Литвы показывает, что основным условием успешной европейской интеграции является широкий политический консенсус. Очень важно, что такое положение закреплено и в Конституции Украины. Мы поможем Украине пройти этот сложный путь. Мы продолжим оказывать экспертную поддержку и вместе с вами будем добиваться скорейшего начала переговоров о членстве в Евросоюзе", - пообещал глава государства.