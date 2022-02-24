Науседа обратился к россиянам с призывом не молчать и выступить против войны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Литовский президент Гитанас Науседа обратился к жителям России с призывом не молчать и выступить против начатой войны с Украиной.

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"Ваше руководство в одностороннем порядке решило напасть на соседнюю страну. На страну, связанную с Россией тесными историческими и культурными связями. На народ, который вы называете братьями и сестрами. Эта война никому не нужна. Ни русским, ни украинцам, ни всему остальному миру", — говорится в распространенном в четверг обращении президента.

По словам Науседы, еще не поздно "остановить это преступление", предотвратить гибель тысяч невинных людей.

"Хотят ли русские войны? Я хочу верить, что нет. Не молчите. Не отворачивайтесь перед лицом несправедливости", — говорит он.

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