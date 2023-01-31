Науседа: президент США прибудет в Вильнюс на саммит НАТО
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден примет участие в саммите НАТО в Литве в июле этого года вместе с другими лидерами стран альянса, подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа во вторник.

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"В любом случае, в этом году мы увидим в Литве президента Соединенных Штатов Америки — я в этом не сомневаюсь, и это будет 11-12 июля этого года, когда мы примем не только всех лидеров стран НАТО, но и стран-партнеров в Вильнюсе", — заявил журналистам во вторник Науседа.

Советник литовского президента Ридас Ясюленис подтвердил BNS, что детали визитов на саммит НАТО согласовываются со всеми странами, в том числе с администрацией США, и по поводу визита Байдена "никаких вопросов не возникает".

На саммите в Вильнюсе 11-12 июля ожидается около 40 делегаций стран-членов и стран-партнеров НАТО. По предварительным данным, в мероприятии примут участие и будут сопровождать делегации около 5 тысяч человек. Такая встреча проводится в Литве впервые.

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