Науседа: вопрос Китая в связи с войной в Украине остается актуальным

Европейские лидеры сделали все, чтобы у Китая был повод определиться относительно войны в Украине — поддержать Россию или солидаризироваться с Западом, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

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Он сказал это в пятницу ночью в видеокомментарии после состоявшегося в Брюсселе заседания Европейского совета.

"Вопрос Китая остается актуальным и мы договорились, что будем делать все, чтобы у Китая был повод хорошо обдумать свое поведение, взвесить все вероятные последствия и потом определиться, готов ли он поддержать Россию в этой очень несправедливой борьбе с Украиной", — сказал Науседа.

"Или он все же присоединиться к остальному миру и солидаризируется с ним", — добавил он.

По словам главы государства, отношение Евросоюза к войне России в Украине можно будет представить на запланированном саммите ЕС и Китая, это также будет повод активно призвать Китай посодействовать прекращению этой войны.

Науседа также выразил надежду, что эта встреча лидеров ЕС и Китая станет поводом призвать Китай прекратить применение мер экономического давления против государств-членов ЕС и вернуться к основанному на международных соглашениях экономического сотрудничества.

О реакции мирового сообщества на начатую Россией войну в Украине на заседании Европейского совета шла речь и с президентом США Джо Байденом.

По словам Науседы, это "редкое событие", когда руководитель США участвует во встрече лидеров Европы, однако "прекрасный случай" подчеркнуть единство Запада и отношение к российской войне в Украине.

"Разговор был преимущественно о том, какую ответственность берет на себя Россия за эту кровавую войну и какова реакция международного сообщества", — сказал литовский президент.

Должностные лица США обвиняют Китай в том, что он изъявляет "желание" предоставлять военную и экономическую помощь России и говорят, что "будут очень пристально следить", не станет ли Пекин поставлять Москве оружие.

Китай еще не осудил действия России в Украине.

Глава НАТО Йенс Стоотенберг в четверг обвинил Китай в предоставлении политической помощи России "распространением очевидной лжи и дезинформации" и предупредил не предоставлять России материальную помощь.

Пекин эти обвинения отклоняет и называет это дезинформацией.