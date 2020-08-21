Навального долго не пускали на лечение за границей. Законно ли это?

Политик Алексей Навальный находится в больнице Омска в состоянии комы после того, как ему стало плохо на борту летевшего в Москву самолета. Его соратники уверены, что основателя ФБК отравили по политическим причинам. Доктора ставят диагноз "нарушение обмена веществ". Только к вечеру пятницы семье Навального разрешили перевезти его на лечение в Германию.

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Вечером по московскому времени в омской больнице, где Навальный провел около полутора суток, состоялся очередной консилиум — впервые с участием супруги Навального Юлии. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что "переговоры о транспортировке Алексея [в Германию] сдвинулись с мертвой точки". "Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же", — рассказала Ярмыш.

"Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным, — рассказал Анатолий Калиниченко, замглавврача омской больницы скорой помощи №1, где находится политик, . — Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем".

Состояние Алексея Навального и возможность его транспортировки в Европу обсуждались в телефонном разговоре Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источник в ЕС, Путин сказал, что Навальный "заболел". Кремлевское коммюнике не упоминает об этой теме разговора.

Почему Навального запрещали транспортировать, разве можно это запретить?

Родственники Навального со вчерашнего дня пытались увезти политика на лечение в другую больницу. Рано утром по омскому времени в аэропорт города прилетел медицинский самолет, на котором политика собирались доставить в Германию. Весь день врачи отказывали родственникам Навального в его транспортировке. Лишь к вечеру по Москве (и почти ночью по омскому времени) врачи согласились на транспортировку политика — под ответственность его супруги. Навального хотят поместить в берлинскую клинику "Шарите", где после отравления лечили издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

Немецкие врачи приезжали в больницу, где находится Навальный, и пообщались с ее персоналом, но к родственникам оппозиционера их по неясной причине не допустили. Соратник Навального Алексей Волков позже рассказал, что, по заключению немецких реаниматологов, оппозиционер "транспортабелен, может лететь".

Отказ от госпитализации и тактику лечения пациента регулирует федеральный закон "Об охране здоровья". По словам главы базирующегося в Омске Центра медицинского права Алексея Панова, с юридической точки зрения на данный момент доктора имели право удерживать Навального в больнице.

"Насколько я понимаю, Навальный находится без сознания, в коме. Волю он выразить не может. Поэтому сейчас решение о лечении и медицинском вмешательстве принимает консилиум врачей того медучреждения, где он находится. Все правомочно", — объяснил юрист.

При этом, если Навальный пришел бы в сознание и сам отказался бы продолжать лечение в Омске, удерживать его больница бы не смогла: политику предложили бы подписать информированное согласие, предупредив о всех рисках отказа от госпитализации, и потом отпустили бы, добавил Панов.

Алексей Горяинов, адвокат, национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России, разъяснил Би-би-си, что по действующим российским законам в ситуации, когда пациент находится без сознания, у родственников фактически нет никаких законных рычагов, позволяющих принимать решения о его лечении.

Исключение — это несовершеннолетние или недееспособные граждане, к которым Навальным не относится.

"У нас принцип автономии воли пациента. Только он может принимать решение, как или кто его лечит. В случае, если он не может принять это решение, единственное лицо, отвечающее за пациента, — это лечащий врач. Если лечащий врач понимает, что ему одному не хватает компетенции и нужны специалисты других профилей, можно созвать консилиум, — объясняет Горяинов. — Конечно, родственники могут предоставить консилиуму сведения, почему они хотят увезти пациента за рубеж — например, из-за имеющегося в другом месте оборудования. Если есть обоснования и медорганизация понимает, что риска нет, она может пойти на транспортировку".

По практике Горяинова, в России нередки случаи, когда при гибели пациента во время транспортировки на врача, принявшего решение, заводят уголовное дело: "Человека родственники просят перевезти в больницу поближе к дому, например, в филиал этого же медучреждения. Его перевозят, он умирает, и все — это основание для возбуждения уголовного дела".

В случае с Навальным потенциально именно доктора омской больницы будут нести уголовную ответственность, если при перевозке пациента возникнут осложнения, говорит адвокат. В самой больнице, наоборот, уже объявили, что риски, связанные с транспортировкой Навального, возьмут на себя его родственники,

При этом соратники Навального уверены, что на самом деле нежелание давать добро на перевозку объяснялось отнюдь не медицинскими причинами. Вчера помочь с транспортировкой политика обещал лично пресс-секретарь Дмитрий Песков, но сегодня врачи рассматривать этот вариант отказывались.

"Мы считаем, конечно, что это [отказ в транспортировке] сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме у Алексея, исчезло. Поэтому его, конечно, не выдают. Он не в очень хорошем состоянии. Мы, конечно, не можем доверять этой больнице, и мы требуем, чтобы его нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем", — говорила Юлия Навальная.

Песков в пятницу, отвечая на вопрос о том, препятствуют ли власти транспортировке Навального, ответил, что решение принимал лечащий врач: "Речь идет о транспортировке, которая может угрожать жизни пациента. Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи".

Позднее сегодня Юлия Навальная отправила официальное обращение к Владимиру Путину, попросив разрешить перевозку мужа в Германию.

Как рассказал директор ФБК Иван Жданов, до какого-то момента врачи не возражали против транспортировки, "готовили документы и оборудование для перевозки", но потом внезапно передумали, отказавшись брать на себя ответственность.

Главный врач Мураховский, в свою очередь, говорил журналистам, что по его мнению, российские медики, в том числе из ведущих московских больниц, ничем не уступают докторам из Германии.