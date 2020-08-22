Навального доставили в берлинскую клинику. Он по-прежнему в коме. Что известно

Российского политика Алексея Навального, доставленного утром самолетом в Берлин, привезли в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находится в коме. Соратники политика подозревают, что власти хотели скрыть следы отравления, поэтому врачи не сразу разрешили транспортировку.

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Утром в субботу самолет с Алексеем Навальным, который в четверг впал в кому, вылетел из Омска. В 10 утра по Москве он приземлился в Берлине. Соратники политика подозревают, что власти хотели скрыть следы отравления, поэтому не сразу разрешили транспортировку, а омские медики исключили, что Навальный был отравлен.

Как перевозили Навального

Специальный самолет Bombardier Challenger 604, приспособленный для перевозки находящихся в коме пациентов, вылетел из омского аэропорта в пять утра по московскому времени. Реанимобиль с Навальным прибыл на аэродром в сопровождении полицейских. С помощью специального устройства носилки с политиком поместили в салон. На борт поднялась супруга политика Юлия Навальная.

Из берлинского аэропорта Навального доставили в клинику "Шарите", сообщает МБХ "Медиа". Там два года назад после предполагаемого отравления лечили участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

Что говорят российские врачи

Решение о том, что Навального можно отпустить лечиться в Германию, было принято вечером в пятницу, хотя еще утром омские врачи заявляли, что это невозможно. Они же говорили, что версия соратников Навального об отравлении не находит подтверждения.

Основной диагноз, к которому склоняются врачи в Омске, это нарушение обмена веществ из-за резкого понижения сахара в крови в самолете, говорил главврач больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский. Консилиум проводился с участием медиков, прилетевших из Москвы.

Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался в четверг из Томска в Москву. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что это было отравление, случившееся после того, как Навальный пил черный чай в кофейне томского аэропорта перед посадкой. С тех пор он был в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Что показали анализы

Оксибутираты и барбитураты в организме Навального обнаружены не были, а химические вещества, найденные на поверхности кожи, ногтей или одежды, могут быть следами промышленной химии — например, пластикового стаканчика, из которого пил чай политик, предположил главврач.

Утром в пятницу он оценивал состояние пациента как нестабильно тяжелое. "На сегодняшний момент его транспортировать никуда нельзя", — сказал Мураховский.

"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара — не диагноз", — раскритиковала решение коллег лечащий врач Навального Анастасия Васильева. "Кстати, вчера сахар был нормальным", — добавила она.

К этому времени самолет, который должен был забрать Навального, уже прилетел из Германии и ждал в аэропорту.

Что говорят соратники Навального

Ярмыш написала в "Твиттере", что запрет на перевозку означает прямую угрозу жизни оппозиционера. "Это покушение на его жизнь", — заявила она. А жена политика Юлия Навальная, прибывшая в Омск накануне, сказала, что не доверяет местным врачам.

Навальная предположила, что врачи тянут время, чтобы из организма ее мужа исчезли остатки вещества, которым его отравили, чтобы ничего нельзя было доказать. А директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал, что в его присутствии одна из сотрудниц транспортной полиции якобы говорила врачам об обнаружении некоего "смертельного вещества".

"Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли", — говорил Жданов. По его словам, уточнить, что это за вещество, сотрудница отказалась, но пояснила, что оно "представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты".

Соратники Навального обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой принять срочные обеспечительные меры и запретить властям препятствовать транспортировке Навального, а супруга политика с тем же требованием обратилась к президенту Владимиру Путину. ЕСПЧ удовлетворил просьбу, но когда уже Навального везли в реанимобиле в аэропорт, а Путин Навальной не ответил.

Все-таки отпустить

Во второй половине дня прилетевшие в Омск немецкие врачи отправились в больницу. Вскоре после их визита позиция по поводу транспортировки Навального изменилась.

Ярмыш написала в "Твиттере", что немецкие реаниматологи, осмотрев Навального, пришли к выводу, что тот транспортабелен, а оборудование самолета позволяет безопасно перевезти его в Берлин.

Немецкий фонд Cinema for Peace Foundation, который отправил самолет для перевозки Навального, также заявил, что состояние политика позволяет его перевозить. "Мы получили ответ от немецкой медицинской команды, что они могут и хотят доставить Навального в Берлин и что это также желание его семьи", — говорилось в сообщении.

Cinema for Peace Foundation при этом заявлял, что самолет не улетит из Омска без Навального.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

После этого заместитель главврача больницы №1 Анатолий Калиниченко заявил, что омские медики больше не возражают против транспортировки Навального.

"Состояние пациента стабильное, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", — сказал он.

Почему поменялась позиция врачей

А главврач Мураховский пояснил Интерфаксу, почему так резко изменилась позиция: "Наши немецкие коллеги ознакомились со всем комплексом данных, они согласились, что экстренной необходимости в транспортировке пациента нет, тем более что авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей Навального. Однако на фоне некоторого улучшения его состояния этот риск несколько уменьшается".

"Мы не рекомендуем авиаперелет, тем не менее, супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", — сказал главврач.

Реанимобиль пустили на территорию аэропорта. В сером минивэне сзади едут Кира Ярмыш и Иван Жданов pic.twitter.com/ax7YTry7yX — Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 22, 2020

При этом заместитель главного врача окончательно исключил версию об отравлении.

"Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о неком препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили, клиника не соответствует отравлению этим веществом… Врачи санавиации из Германии провели с нами консилиум. Они полностью остались удовлетворены всем лечением. Согласились с нашим диагнозом", — утверждает Калиниченко.

Мураховский также заявил, что по итогам еще одного консилиума в состоянии здоровья Навального наметилась положительная динамика. После чего Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке мужа, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Утром на реанимационном автомобиле Навального повезли в аэропорт.

"Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается", — написала в "Твиттере" Ярмыш.

"Понятно, что это не врачи решали"

Фонд Cinema for Peace, где будут лечить Навального, был основан немецким кинопродюсером и правозащитником Джейком Бизилджем. В 2018 году он организовал лечение Верзилова, у которого были симптомы отравления. Участница Pussy Riot и бывшая жена Верзилова Надежда Толоконникова, сказала Би-би-си, что состояние Навального напоминает предполагаемое отравление Верзилова.

По ее словам, два года назад немецкие врачи объясняли ей, не обнаружив яда в крови бывшего мужа, что ядовитое вещество исчезает через три дня. "Поэтому российские врачи отпускали его только тогда, когда были уверены, что не осталось следов", — полагает она.

"Я уверена, что его [Навального] отпустили только благодаря давлению внутри страны и серьезному давлению из-за границы. У нас власти поступают правильно только тогда, когда люди призывают их к ответу", — сказала также Толоконникова.

"И понятно, что это не врачи решали. К сожалению, в России система так не работает, никто им в этом случае не даст принимать самостоятельное решение", — добавила она.

В пятницу в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку Навального. Их участники были задержаны, но вскоре отпущены из полиции, следует из данных "ОВД-Инфо". Европейские и американские политики, в том числе президент Дональд Трамп, заявляли, что следят за ситуацией с Навальным.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу пожелал скорейшего выздоровления оппозиционеру, как обычно не назвав его фамилию.