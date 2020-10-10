Навального хотели привезти на лечение в Эстонию

Команда лидера российской оппозиции Алексея Навального после его отравления в конце августа изучала возможности доставки Навального на лечение в Эстонию, сказал руководитель Центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов. Об этом пишет портал rus.err.ee.

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"Эстония была готова принять его", — сказал Попов в субботней программе Vikerraadio "Kajalood". По словам Попова, представители Навального обратились к нему сразу после того, как он был отравлен 20 августа, с просьбой выяснить вопрос о доставке лидера российской оппозиции в Эстонию для лечения.

Как пояснил Попов, он обсудил это с командой Северо-Эстонской региональной больницы, которая быстро согласилась с предложением и одновременно утвердила его на "более высоком уровне", откуда был также быстро получен положительный ответ.

Однако, поскольку обнаружение отравлений в Эстонии не очень сильно практикуется, то, вероятно, следовало обратиться за помощью к другим странам, возможно, странам НАТО, сказал Попов. "Я глубоко сомневаюсь, что мы смогли бы определить вещества, которые позже были обнаружены в организме Навального", — отметил он. "Но получить поддерживающую терапию у нас было бы возможно", — добавил Попов.

Он сказал, что вздохнул с облегчением, когда стало известно, что Навального доставят в клинику Charité в Берлине.

"При этом мы постоянно вели переговоры с его коллегами и врачами. Но то, что было сделано так, это было самое лучшее", — сказал Попов.

Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в клинику Charité в Берлине, где он провел в общей сложности 32 дня, 24 из них в отделении интенсивной терапии. 23 сентября он выписался из больницы.

Сам Алексей Навальный возложил ответственность за его отравление боевым отравляющим веществом "Новичок" на президента России Владимира Путина.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий случившегося", цитирует слова Навального в интервью журналу Der Spiegel новостная служба Deutsche Welle.