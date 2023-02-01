Навального на полгода переведут в помещение камерного типа. Для находящихся там заключенных запрещены свидания

Администрация колонии во Владимирской области РФ, где сидит Алексей Навальный, заявила политику, что переведет его в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок — полгода. Сегодня же адвокат сообщил, что состояние здоровья Навального существенно ухудшилось.

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"У меня уже восемь месяцев не было свиданий, и вчера мне объявили, что я буду переведен в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания там запрещены. То есть больше года без свиданий. Даже маньяки и серийные убийцы, сидящие на пожизненном, имеют право на свидание, а я нет", — говорится в сообщении, которое появилось в соцсетях политика.

Его адвокат Вадим Кобзев сообщил, что в результате лечения антибиотиками у Навального начались боли в желудке, также он похудел на семь килограммов. По мнению Кобзева, за решением отправить политика в ПКТ стоят российские власти, а сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как "демонстративное беззаконие".

C начала августа прошлого года администрация ИК-6 во Владимирской области 11 раз отправляла Навального в штрафной изолятор, с тех пор Навальный провел в ШИЗО больше 100 дней.

Ранее политика уже отправляли в помещение камерного типа, Навальный впервые сообщил об этом в ноябре 2022 года. По его словам, "это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму".

В начале января Кобзев сообщил, что Навальный находится в ШИЗО "с температурой, лихорадкой и кашлем". Российские врачи опубликовали открытое письмо с требованием "прекратить издевательства" над политиком. В середине января его адвокат рассказал, что тот получил антибиотики, а его состояние "перестало ухудшаться".

Сам Навальный неоднократно утверждал, что администрация колонии пытается заразить его через сокамерника, которого забирали из ШИЗО в медчасть, "забитую больными гриппом", а на следующий день возвращали. К концу января, как утверждал политик, так произошло уже пять раз.