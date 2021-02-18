Навального объявили "склонным к побегу"

Оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в московском СИЗО "Матросская тишина", поставили на учет как склонного к побегу. Об этом сам Навальный сообщил в своем Facebook в четверг, 18 февраля.

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Оппозиционер отреагировал на это событие с юмором: "Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг". Навальный иронично добавил, что его "и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут".

Статус "склонного к побегу" может означать увеличение вероятности отказа в условно-досрочном освобождении, а профилактика побегов работниками исправительной системы может сводиться как к беседам, так и в изоляции находящегося под стражей "от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние", указывает РБК.

Суд над Навальным



Алексей Навальный вернулся 17 января в Россию из Германии, где проходил лечение после попытки отравления боевым нервно-паралитическим веществом, и был арестован в аэропорту "Шереметьево". 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Апелляция адвокатов политика на это решение будет рассмотрена 20 февраля. 17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального из СИЗО. В ответ власти РФ заявили, что это исключено.