Навального отказываются вывозить в Германию; в его организме нашли "смертельно опасное вещество"

Сотрудница транспортной полиции объявила омским врачам, что вещество, которым отравили политика Алексея Навального, нашли. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, передает Медиазона.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полиция уточнила, что найденное в организме Навального вещество "смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Омские врачи говорят, что результаты новых анализов Навального будут в течение двух суток пишет Медиазона.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Омские врачи не разрешают вывозить Навального



Между тем, врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер Алексей Навальный, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния, сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020



"Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", — цитирует Ярмыш Интерфакс.

"Запрет на перевозку Навального — это покушение на его жизнь. (…) Все необходимые документы поданы. Заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку. Решение больницы необъяснимо и чудовищно", — написала Ярмыш.

Она отметила, что до сих пор медики говорили, что готовы санкционировать транспортировку Навального. "Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение", — пишет Ярмыш.

В свою очередь, лечащий врач Навального Анастасия Васильева считает, что в Омской больнице нет необходимых для лечения пациента условий.

Запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить. При этом каждый час промедления создаёт критическую угрозу его жизни — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Юлия Навальная за 10 минут до выхода к журналистам главврача:

— После того, как полиция сказала об обнаружении непонятного химического вещества, главврач перестал разговаривать с нами, просто убегает от нас и все https://t.co/qnTiTjIQgB — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 21, 2020

Госпитализация Навального



Ранее пресс-секретарь Навального сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин, сообщило германское агентство ДПА. В сообщении отмечается, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России.

Он может прибыть в Германию уже в пятницу и лечиться в берлинской больнице "Шарите". Стоимость перелета и лечения будут оплачиваться частными лицами, отметило агентство.

В то же время, пресс-служба Минздрава Омской области сообщила "Интерфаксу", что врачи омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию Навального. "С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", — сказала представитель пресс-службы.