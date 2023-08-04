Навального приговорили к 19 годам колонии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный приголворен к 19 годам колонии по делу об "экстремизме". Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на ряд российских информагентств.

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Отбывать наказание Навальный будет в колонии "особого режима". 19 лет — это общий срок, который предстоит провести Навальному в колонии по уже вынесенным приговорам. Ранее он был приговорен к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

Заседание проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года.

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