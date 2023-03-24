Навального в 12-й раз отправили в ШИЗО: он неправильно представился
Foto: AP/Scanpix/LETA

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего наказание по уголовному делу в колонии во Владимирской области, в 12-й раз отправили в штрафной изолятор. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Навального сообщает "Радио Свобода".

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Навального поместили на 15 суток в ШИЗО за то, что он "неправильно представился". В предыдущий раз его отправляли в изолятор в январе: тогда он тоже "неправильно представился" сотруднику колонии. До этого поводами для перевода политика в ШИЗО были среди прочих расстегнутая пуговица и отказ мыть забор.

Штрафной изолятор отличается особо жесткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. В нынешнем посте он сообщил, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка — по сравнению с обычной камерой, где есть "кофе и две книжки".

  • В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
  • В марте 2023 года сторонники политика установили копию ШИЗО у Лувра в Париже. Ранее она располагалась у российского посольства в Берлине. С августа 2022 года Навальный провел в такой камере больше ста дней, что привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
  • В марте 2023 года фильм "Навальный", снятый канадским режиссером Дэниэлом Роэром, получил "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм.
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