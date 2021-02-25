Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека

Политику Алексею Навальному присудили премия мужества Женевского форума по правам человека и демократии, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на сообщение на сайте Навального.

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Премия мужества считается наивысшей наградой Женевского форума.

"Господин Навальный был выбран как вдохновитель в мире за его исключительное мужество в защите справедливости и прав человека", — говорится в письме о присуждении награды.

Вручение премии пройдет онлайн в июне. Организаторы форума выразили надежду, что в скором времени Навальный выйдет на свободу и сможет лично получить премию. Если этого не произойдет, на вручение позовут члена семьи политика.

В письме отмечается, что предыдущими лауреатами премии мужества были диссидент из Китая Чэнь Гуанчэн, осужденный блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави и президент Мальдивской республики, лидер оппозиции Мохамед Нашид.

Женевский форум по правам человека проводится с 2009 года перед ежегодным заседанием Совета ООН по правам человека. Организаторы форума — 25 правозащитных неправительственных организаций.