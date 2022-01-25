Навальный и его соратники включены в список "террористов и экстремистов"

Оппозиционный политик Алексей Навальный, а также несколько его соратников были включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На это обратили внимание сразу несколько российских СМИ во вторник, 25 января.

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Помимо Навального, в этот перечень попали юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Вячеслав Гимади, член отдела расследований команды Навального Георгий Албуров, оператор ФБК Павел Зеленский, экс-координатор регионального штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, экс-координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, экс-координатор штаба Навального в Архангельске Егор Бутаков, а также бывший сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Шаведдинов рассказал интернет-изданию The Insider, что внесение в список не стало для него неожиданностью: "Это довольно ожидаемо, потому что все их действия были направлены на то, чтобы продолжать давление на нас. Так что продолжаем работу, несмотря ни на что… Все коллеги, которые попали в него, также собираются продолжать свою работу. У тех из них, кто находится в России и проходит по "экстремистскому" делу, есть проблемы посерьезнее в виде запрета определенных действий… Не знаю, почему все это произошло именно сегодня; возможно, это связано с премьерой (документального фильма о Навальном. — Ред.), возможно, и нет".

Также в список террористов и экстремистов была внесена 70-летняя пенсионерка Людмила Саликова, являющаяся последовательницей "Свидетелей Иеговы".

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального, которым присвоили статус общественного движения, экстремистскими организациями.

20 января соратники находящегося в заключении политика опубликовали в интернете примерно 500 фотографий интерьеров некоего особняка, указав, что их прислали со стройки"дворца Путина" в Геленджике, о котором они рассказали в громком расследовании год назад.