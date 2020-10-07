Навальный назвал Шредера "мальчиком на побегушках у Путина"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, проходящий курс реабилитации в Берлине после отравления "Новичком", дал большое интервью немецкому таблоиду Bild. В беседе, опубликованной в ночь на среду, 7 октября, он, в частности, высказал мнение о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шредере, ныне - главе совета директоров компании "Роснефть", пишет Deutsche Welle.

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"Шредер был канцлером самой могущественной страны Европы. А теперь он - мальчик на побегушках у Путина, который защищает убийцу", - сказал Навальный немецкому изданию. Таким образом он прокомментировал заявление бывшего немецкого политика, назвавшего сообщения о покушении на российского оппозиционера "спекуляциями" и указавшего на отсутствие "доказанных фактов" отравления.

"Это унизительно для немецкого народа. И особенно для лаборатории бундесвера (которая установила отравление Навального "Новичком". - Ред.). Они что, сфальсифицировали результат своего исследования?", - задался вопросом Навальный.

Он подчеркнул, что по его личному мнению, как адвоката, который много лет изучал Роснефть и Газпром, бывший канцлер получает в России не только официальную зарплату. "У меня нет документа, на котором черным по белому написано: вот, господин Шредер, ваш портфель, набитый деньгами. Но у меня нет никаких сомнений, что Шредер получает тайные платежи", - сказал политик.

Он также поставил бывшего немецкого канцлера в один ряд с российскими олигархами, которые, по его мнению, обирают население России. "Я хочу, чтобы людям в России была доступна такая же медицинская помощь, какую я получил в "Шарите". Но даже у самых богатых людей России нет такого доступа к медицине, потому что таких больниц в России просто не существует. А почему? Из-за Путина и его друзей - таких людей, как Герхард Шредер. Они расхищают российские деньги и делают русских бедными", - уверен политик.

Санкции против окружения Путина

На вопрос о том, как теперь следует действовать в отношении России канцлеру Германии Ангеле Меркель, Навальный заявил о необходимости ввести персональные санкции, направленные против ближайшего окружения Путина.

"Они убивают людей, потому что хотят оставаться у власти. Они расхищают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летят в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против целой страны не работают. Самое важное - запретить въезд тем, кто получает преференции от режима, и заморозить их активы. Олигархов и высокопоставленных чиновников, ближайшего окружения Путина", - полагает он.

"Если бы я боялся, мне было бы стыдно"

Оппозиционер добавил, что не испытывает страха перед российской властью. По его словам, активистам и журналистам в российских регионах приходится гораздо сложнее.

"Активисты, ведущие политическую работу в регионах, или независимые журналисты, пишущие о Кавказе, - вот они действительно смелые, - заметил Навальный. - Как журналистка Ирина Славина, которая недавно подожгла себя, после того как ее травили долгие годы". По словам Навального, его защищает известность. При попытке убить его нашлись добрые люди, которые организовали самолет, чтобы доставить его на лечение в Германии. Но когда убивают независимых активистов и журналистов в регионах об этом не знает никто, кроме членов их семей. "Если бы я боялся, мне было бы стыдно. Потому что я знаю, что людям в регионах приходится переносить гораздо больше, чем мне", - сказал он.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, отравление "Новичком" подтвердили и в ОЗХО. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

В связи с отравлением Алексея Навального глава МИД Германии Хайко Маас заявил о практически неизбежном введении санкций против России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее не исключила, что они могут коснуться строительства "Северного потока - 2".