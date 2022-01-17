Навальный обратился к сторонникам в первую годовщину срока

российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок по делу "Ив Роше", обратился к сторонникам в первую годовщину своего заточения. По словам Навального, нельзя оставлять свою родину "на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров".

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"Ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет. Единственный страх, который должен быть, — в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей. Спасибо вам всем огромное за поддержку — я ее чувствую", — написал политик в посте, выложенном в Instagram в понедельник, 17 января.

Ровно год назад Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он проходил реабилитацию после отравления в России боевым веществом семейства "Новичок". Политик, которого собрались встречать сотни людей, был задержан на погранконтроле в аэропорту Шереметьево и отправлен в СИЗО. Там он оставался до рассмотрения ходатайства ФСИН, которая требовала заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный из-за неявки в инспекцию. В итоге суд отправил оппозиционера на 2,5 года в исправительную колонию №2 Владимирской области.

"Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, — вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно — то, где я экстремист и террорист", — сообщил Навальный.

Депутат бундестага Рената Альт раскритиковала заточение Навального

Председатель комитета германского бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt) по случаю первой годовщины со дня взятия Навального под стражу, выступила с заявлением, в котором резко раскритиковала Россию. "Россия этим арестом и судебным процессом, который даже не заслуживает такого названия, грубейшим образом нарушила Всеобщую декларацию ООН о правах человека", — указала она, отметив, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) тоже считает приговор Навальному незаконным.

"Это политический приговор, цель которого — заставить замолчать красноречивого и популярного критика путинского режима", — подчеркнула Альт, призвав главу МИД ФРГ Анналену Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Москву потребовать от российского руководства освободить Навального, его сторонников и осужденных участников прошлогодних январских акций протеста.

"Права человека неделимы и не являются предметом торга, они по праву принадлежат всему российскому народу независимо от того, как к этому относится Кремль", — указала Рената Альт.