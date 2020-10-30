Навальный обратился в ЕСПЧ после отказа в возбуждении уголовного дела против России

Адвокаты Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после отказа российских властей в возбуждении уголовного дела о его отравлении. Страсбургский суд предоставил иску Навального приоритетный статус, сообщила в пятницу, 30 октября, адвокат Ольга Михайлова изданию "МБХ Медиа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"До 2 ноября мы дополняем формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-либо делать по этому поводу не собираются", — заявила она.

По словам Михайловой, в своем иске Навальный пожаловался на нарушение российскими властями статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь).

Суд в Томске признал законным отказ в возбуждении дела

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в Twitter о решении Кировского районного суда Томска признать законным отказ в возбуждении уголовного дела об отравлении Навального и отказать в удовлетворении требования Навального вернуть его вещи, изъятые перед его отправкой в Берлин.

Возбудить уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля требовали юристы ФБК. Однако Западно-Сибирское следственное управление на транспорте отказало в возбуждении уголовного дела об отравлении политика. Доследственной проверкой занималось управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на политика.