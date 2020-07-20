Навальный объявил о закрытии ФБК. Вместо фонда создадут новую организацию

Фонд борьбы с коррупцией объявил о своем закрытии. Его глава Алексей Навальный объяснил это решение многомиллионными долгами из-за выписанных судами выплат.

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"Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую я основал девять лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто отняли", - сказал Навальный в видео на своем YouTube-канале.

По словам Навального, после митингов из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Могордуму, которые состоялись летом прошлого года, ФБК привлек к себе повышенное внимание властей. Так, в региональных штабах проводились обыски, затем организацию признали иностраным агентом, счета ФБК и сотен его сотрудников заморозили, рассказал политик.

"На нас подали в суд Росгвардия, полиция, прокуратура, ГБУ "Автомобильные дороги", рестораны, которым помешали наши митинги, и даже московское метро. В итоге все независимые депутаты и сотрудники ФБК, которые звали людей на митинги, оказались должны миллионы рублей", - говорится в видео Навального.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы обязал Навального, ФБК и юриста организации Любовь Соболь выплатить пищевому комбинату "Московский школьник", который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, 88 млн рублей (1,1 млн евро).

"Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина.", - сказал Навальный.

Он сообщил, что ФБК перейдет на другое юрлицо и призвал читателей оформлять на него регулярные платежи.

В пятницу 17 июля в офисе ФБК прошли обыски. В отношении Навального в июне возбудили уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Поводом стал его комментарий в "Твиттере" к видеоролику о поправках к Конституции. С Навального после допроса по делу о клевете взяли подписку о невыезде, сообщил сам политик в соцсетях.

В 2019 году против ФБК было возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег. В СКР заявили, что под видом добровольных пожертвований на работу фонда тысячи "неустановленных лиц" через банкоматы и денежные переводы ФБК "отмыли" 1 млрд рублей.

Обыски и допросы по этому делу провели у более чем 200 человек, сейчас или раньше связанных с ФБК, а также их родственников в более чем 40 регионах России. Их банковские счета заморожены, а карты заблокированы.

Осенью 2019 года министерство юстиции объявило ФБК "иностранным агентом". В организации утверждают, что никогда не получали денег из-за рубежа.