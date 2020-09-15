Навальный опубликовал первую фотографию после отравления
Foto: Publicitātes foto

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после своего отравления выложил в Instagram свою фотографию и обращение к своим сторонникам.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам", — говорится в сообщении.

На фотографии Навальный запечатлен сидящим на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

14 сентября берлинская клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение с 22 августа, сообщила, что пациенту стало намного лучше — он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может на время покидать больничную койку.

Во вторник Навальный пошутил, что возможность самостоятельно дышать ему очень понравилась.

"Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", — добавил он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

69

Source

Tags

Алексей Навальный
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных