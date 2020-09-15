Навальный опубликовал первую фотографию после отравления

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после своего отравления выложил в Instagram свою фотографию и обращение к своим сторонникам.

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"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам", — говорится в сообщении.

На фотографии Навальный запечатлен сидящим на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

14 сентября берлинская клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение с 22 августа, сообщила, что пациенту стало намного лучше — он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может на время покидать больничную койку.

Во вторник Навальный пошутил, что возможность самостоятельно дышать ему очень понравилась.

"Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", — добавил он.