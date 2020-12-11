Навальный ответил Путину на слова "чуть не умер"
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в пятницу, 11 декабря, заявил, что ответы Владимира Путина на вопрос члена Совета по правам человека Николая Сванидзе, не оставляют малейшего сомнения в том, что отравление лидера оппозиции было совершено по личному приказу президента РФ. Об этом Навальный написал на своей странице в Facebook.

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Накануне Владимир Путин, встречаясь с правозащитниками, заявил, что не видит оснований для расследования дела об отравлении оппозиционера. "Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело", — приводятся слова главы государства в стенограмме встречи, опубликованной пресс-службой Кремля.

Российский президент в очередной раз умудрился не упомянуть имя оппозиционера и традиционно обвинил западные страны в нежелании сотрудничать с Москвой в разбирательствах по отравлению Навального.

Отравление Навального

Навальному стало плохо 20 августа. Политик потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Он находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции, Франции а также эксперты ОЗХО. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия Алексей Навальный Владимир Путин Кремль
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