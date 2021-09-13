Навальный подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Соратник Навального Иван Жданов сообщил, что иск в Тверской суд Москвы связан с блокировкой сайта "Умного голосования". Команда оппозиционера при этом намерена дойти до ЕСПЧ.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный подал иск к Генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору. Об этом свидетельствует информация об исковом заявлении на сайте Тверского районного суда Москвы. Иск зарегистрирован в понедельник, 13 сентября.

Согласно этим данным, истец намерен оспорить решения органов государственной власти о действиях или бездействии. О сути претензий не сообщается.

Соратник Навального, директор ликвидированного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов отметил, что иск в Тверской суд носит технический характер и связан с блокировками связанных с Навальным сайтов. При этом команда Навального планирует дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Блокировка "Умного голосования" и других сайтов Навального

6 сентября Роскомнадзор стал блокировать сайт проекта "Умное голосование", остававшийся последним из незаблокированных в РФ сайтов команды Навального. Блокировка самого сайта Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК, началась Роскомнадзором в июле. 20 августа ведомство потребовало от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из магазинов App Store и Google Play. Это было обосновано тем, что Генпрокуратура РФ требует "ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией". В Роскомнадзоре заявили, что данное приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".

Технология "Умное голосование" разработана в 2019 году сторонниками Алексея Навального и представлена в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу. Целью проекта является разрушение монополии партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР во всех избирательных округах.

Преследование Навального и его сторонников

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

17-19 сентября в России состоятся выборы в Государственную думу. Кроме того, будут избраны депутаты законодательных собраний и главы ряда регионов.