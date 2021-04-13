Навальный подал в суд на владимирскую колонию
Foto: AP/Scanpix/LETA

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на исправительную колонию № 2, где он содержится. Об этом он написал в "Инстаграме".

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"Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении", — объяснил Навальный.

Навальный заявил, что с момента этапирования в колонию ему не выдали ни одной принадлежащей ему книги, среди которых есть и Коран. Администрация колонии объясняет это, по словам политика, проверкой литературы на экстремизм, которая занимает три месяца.

"Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм. <…> Сидит в городе Покров в ИК-2 прапорщик Нечипоренко и проверяет на экстремизм Священную Книгу полутора миллиардов людей. А если найдет экстремизм, то запретит Коран", — написал Навальный.

Политик заявил, что такая практика незаконна и оскорбительна для любого образованного человека.

Навальный также сообщил, что решил прочитать Коран, чтобы лучше понимать ислам и мусульман, а также потому, что этого требует его "развитие как христианина".

Адвокат Навального Ольга Михайлова также сообщала, что защита оппозиционера подала жалобу на публикацию видео с ним из колонии. Ранее телеканал RT опубликовал видео разговора своей сотрудницы Марины Бутиной с Навальным, также видео из колонии публиковало Life News.

В конце марта Навальный пожаловался на ухудшение здоровья в колонии, боли в спине и потерю чувствительности в ноге. Из-за недопуска в колонию гражданских врачей политик объявил голодовку.

5 апреля ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть. МРТ показало, что у политика две грыжи.

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