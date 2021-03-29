Навальный получил в СИЗО и колонии десяток выговоров
Foto: AP/Scanpix/LETA

За две недели в СИЗО во Владимире и столько же в колонии ИК-2 Алексей Навальный получил в общей сложности 10 выговоров за нарушения распорядка дня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За две недели в ИК-2 в Покрове (Владимирская область РФ) Алексей Навальный получил шесть выговоров. Кроме того, четыре выговора он заработал в СИЗО "Кольчугино" во Владимире, куда был этапирован из Москвы. Об этом сообщается в аккаунте оппозиционного политика в социальной сети Facebook в понедельник, 29 марта. При этом, как пишет Навальный, "получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным".

Кроме того, указал оппозиционный политик, рассмотрения ждут 20 рапортов на его нарушения порядков в колонии. В посте называются такие отступления от распорядка, как "встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем", отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской, на встрече с адвокатами был в футболке". "Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", - иронизирует Навальный.

Ухудшение здоровья Навального

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Навальный отбывает срок в исправительной колонии ИК-2 во Владимирской области.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и Балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle

Tags

Алексей Навальный
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€