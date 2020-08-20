Навальный попал в реанимацию в Омске. Его пресс-секретарь горовит, что он в коме

Российскому оппозиционному политику и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время полета в самолете, борт срочно посадили в Омске, оппозиционер госпитализирован без сознания. Об этом в Twitter написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", — написала она.

Ярмыш уточнила, что Навальный потерял сознание, пишет РБК.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", — добавила пресс-секретарь.

Она рассказала "Новой газете", что диагноз ему поставили врачи. "Очевидно, его отравили", — добавила она. Позже Ярмыш опровергла информацию о том, что политик пришел в сознание в омской больнице, и сообщила "Новой", что Навальный находится в реанимации и не приходит в себя. В своем "Твиттере" она написала, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже Ярмыш сообщила, что блогер, госпитализированный в четверг утром в Омске, находится в коме. "Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", — написала она у себя в "Твиттере".

"Новая газета" напоминает, на политика и ранее совершались покушения. Так, 28 июля прошлого года, сразу после митинга 27 июля за допуск независимых депутатов на выборы в Мосгордуму, Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывал арест 30 суток за призывы выйти на акцию, в московскую клиническую больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция". По его словам, у него начала "гореть и колоться" кожа на лице, шее и ушах.

"Сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции", — сообщила тогда пресс-секретарь. При этом врач-офтальмолог Навального и глава "Профсоюза врачей" Анастасия Васильева тогда жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами. Она предположила, что Навального могли отравить "токсичным агентом".

На следующий день, после возвращения Навального из больницы, его вновь отправили в спецприемник. Руководство тогда отказалось допустить Васильеву к оппозиционеру. Позже Навальный подал в СК заявление об отравлении.