Навальный потребовал вернуть ему одежду, изъятую в Омске

Российский оппозиционер Алексей Навальный требует от властей РФ начать полноценное расследование по его делу, подчеркивая, что "отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли". Соответствующая запись от лица политика размещена 21 сентября в блоге Навального.

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При этом оппозиционер настаивает, чтобы российские следователи вернули ему "очень важный вещдок" — его одежду.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) напомнил, что "две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория бундесвера подтвердили наличие "Новичка" в и на его теле". С учетом этого "контактный способ заражения весьма вероятен", поэтому его личные вещи представляют собой важный вещдок, уверен политик.

"Требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", — подчеркнул он.

Навальный: Меня пытались убить боевым отравляющим веществом

При этом автор поста добавил, что "в российской политической и юридической реальности" факта, что его "пытались убить боевым отравляющим веществом", не существует, а есть лишь "ток-шоу, где рассказывают либо о том, что его никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб".

Ранее Навальный рассказал в Instagram о своем восстановлении после отравления. По его словам, врачи берлинской клиники "Шарите" сделали из него "технически живого человека", в то же время он с трудом может налить себе воды или написать какие-то слова на доске по просьбе врача.

Находился в коме 19 дней

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.