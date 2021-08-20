Навальный празднует второй день рождения в колонии: "Не дали тихо придушить меня подушкой"

Алексей Навальный отметил первую годовщину отравления постом в "Инстаграме", в котором он называет 20 августа своим вторым днем рождения.
"Никак не могу понять, какой день мне праздновать как второй день рождения. 20 августа, когда мне казалось, мне кранты, и я умер в самолете, летящим из Томска в Москву? Дату 17 дней спустя, когда я технически вышел из комы? Или день, когда я снова осознал себя и понял, где я и почему (затрудняюсь, кстати, даже назвать этот день)? Видимо, все-таки сегодня - 20 августа. Я потом еще долго лежал, как овощ на грядке, но все главное произошло в этот день", - говорится в посте.
По его словам, пилоты самолета, на котором он должен был добраться из Томска в Москву, быстро посадили самолет и дали ему шанс на спасение.
"Врачи скорой профессионально вкололи, что надо, и я дожил до больницы. А потом вы все стали возмущаться и не дали тихо придушить меня подушкой в омской больнице или просто отключить от аппарата ИВЛ", - сказано в тексте.
"Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! - и в этот раз не удержался от шутки Навальный. - Выпью сегодня за вас всех чайку. И кофе, кстати, есть. И какао даже еще остался".
В конце поста Навальный благодарит власть за коррупцию, которая сыграла рольв его спасении - об этом он уже пошутил в колонке, которую в пятницу опубликовали Guardian и еще две европейские газеты.