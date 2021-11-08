Навальный прокомментировал репортаж "Дождя" о его пребывании в колонии

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал в соцсетях репортаж телеканала "Дождь" о его полной изоляции в колонии и издевательствах руководства. "Я понимал, что примерно так и будет. Не забывайте, что мой младший брат Олег отсидел 3,5 года по этому же делу. Ну и все-таки я не с Луны свалился, знаю, как вещи устроены в нашей стране", — говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник, 8 ноября, в его аккаунте в Instagram.

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Политик подтвердил, что в ИК-2 в Покрове находится в изоляции и "тюрьме в тюрьме" и не знает ни о чем кроме того, что касается лично его. "От чего-то я просто в шоке. Например, от истории о том, что парикмахера избили за разговор со мной. Мы с ним реально перекинулись парой слов. Я еще думал — куда он пропал?" — написал он.

Обвинения в адрес Путина

Одновременно он обвинил в ситуации в колонии президента РФ Владимира Путина. "Ясно, что все это устраивает Путин. Почерк психологически нездорового человека, упивающегося властью и с глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях, тут явно просматривается", — уверен Навальный.

При этом оппозиционер подчеркнул, что ему "гораздо легче остальных". "Про тюрьмы в России надо не на моем примере, а вообще говорить. Беззаконие, убийства, бесчеловечные фашистские пытки здесь давно норма", — добавил он.

Репортаж "Дождя" об изоляции Навального в колонии

Ранее телеканал "Дождь" сообщил об издевательствах, которым подвергают в колонии Навального. Об обстоятельствах содержания Навального в репортаже рассказали бывшие заключенные ИК-2 Нариман Османов и Евгений Бурак, находившиеся с ним в одном отряде. По их словам, оппозиционер пребывает в полной изоляции, все заключенные были проинструктированы о запрете общения с ним. А когда Навальный находился в больнице во время голодовки, в колонии в день его рождения показали фильм, в котором оппозиционер представлен геем, указал Османов. Эту информацию подтвердил Бурак.

Во время голодовки Навального рядом с ним положили заключенного с якобы открытой формой туберкулеза, что оказалось инсценировкой, отметил Османов. Кроме того, по его словам, в один из дней голодовки на кухне жарили "полмешка колбасы", чтобы запах заставил Алексея Навального прекратить протест. Первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, положив на соседнюю кровать заключенного, который издавал по указанию руководства "разные звуки", сообщил далее Османов.

Преследование Навального

Алексей Навальный в январе 2021 года был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Позже суд смягчил приговор. С учетом отсиженного домашнего ареста оппозиционер проведет в колонии около 2,5 года.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта по 23 апреля оппозиционер держал голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей. В настоящее время Следственный комитет России расследует еще несколько дел в отношении Навального и ряда его ближайших сторонников.