Навальный прокомментировал версии его отравления
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Политик предположил, что в Кремле открыли "целый департамент для придумывания новых версий" обстоятельств произошедшего с ним.

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Алексей Навальный отреагировал на предположения о том, что к его отравлению якобы причастно его ближайшее окружение. "Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок" (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", — написал политик в Twitter в четверг, 24 сентября.

Таким образом он прокомментировал слова одного из создателей отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева в интервью газете "Взгляд", которое распространило российское государственное информагентство РИА "Новости". "Я считаю, что кто-то нанес (яд. — Ред.) на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял", — цитирует агентство слова Углева.

Отравление Навального


Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске, оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Навального.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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