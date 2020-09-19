Навальный рассказал о восстановлении после отравления

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный в субботу, 19 сентября, рассказал на своей странице в соцсети Instagram, как проходит его восстановление после тяжелого отравления. По словам политика, он еще не может самостоятельно налить себе воды или пользоваться телефоном, но отметил, что еще недавно был не в состоянии разговаривать и никого не узнавал.

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"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова", — рассказал Навальный. По словам оппозиционера, у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но сейчас он уже понимает, что перед ним лестница, "а раньше бы просто тупо стоял и смотрел".

Навальный горячо поблагодарил лечащих врачей из берлинской клиники "Шарите", которые, по его словам "превратили его из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки".

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.