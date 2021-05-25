Навальный сообщил о трех новых уголовных делах

Отбывающий наказание в ИК-2 оппозиционный политик сообщил о возбуждении в его отношении сразу трех новых уголовных дел.

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В отношении оппозиционера Алексея Навального, по его словам, возбуждены три новых уголовных дела. Об этом сообщил Навальному лично следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России, говорится в блоге политика во вторник, 25 мая. "Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник", - заключил Навальный.

"Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией. - Ред.). Постановление на 3 листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано "похитил", - рассказал Навальный.

Второе дело возбуждено, по его словам, "по очень экзотической статье 239 - "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". "Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, - пояснил оппозиционер. - Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина".

Третье дело связано с "оскорблением судьи Акимовой", которая "вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", рассказал далее Навальный, отметив, что "как именно оскорбил, тоже не указано".

29 декабря 2020 года Следственный комитет России сообщал о возбуждении против Навального и "иных лиц" дела о мошенничестве в особо крупном размере по подозрению в похищении и растрате более 356 млн рублей, поступивших в качестве пожертвований в ФБК и другие некоммерческие фонды политика.

Дело Алексея Навального

Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Позднее, 15 марта, он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Затем, 5 апреля, стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.