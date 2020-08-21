Навальный в коме. Врачи дали добро на его вывоз в Германию (дополнено в 19.13)

Оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему находится в коме в Омской больнице. В пятницу врачи сообщили, что основным диагнозом политика является нарушение обмена веществ, однако, соратники Навального не верят в это.

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Было отравление или нет?

Сотрудница транспортной полиции объявила омским врачам, что вещество, которым отравили политика Алексея Навального, нашли. Об этом в пятницу утром сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, передает Медиазона.

Полиция уточнила, что найденное в организме Навального вещество "смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты", пишет Медиазона.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Как сообщает Интерфакс, позже заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил журналистам, что медики не нашли ядов в анализах Алексея Навального. "Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено", — сказал Калиниченко. Медик также добавил, что проведенные исследования и консультации с московскими коллегами не позволяют говорить, что оппозиционер отравился. "Диагноз "отравление" где-то в наших подкорках (мозга — ИФ) остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — сказал Калиниченко.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь — что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020



Днем главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. "На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", — цитирует главврача Интерфакс.

По его словам, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания". Следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме исследование не обнаружило. Исследование продолжается, продолжил он.

Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика.

"Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это — обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент — ИФ) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", — сказал Мураховский.

Нарушение обмена веществ, резкое падение уровня сахара в крови. Заявление Александра Мураховского, главврача больницы, где лежит Алексей Навальный. pic.twitter.com/MxQEoXbvJE — The Insider (@the_ins_ru) August 21, 2020

Омские врачи все же разрешили вывозить Навального



Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.

Об этом также сообщил врачи омской БСМП № 1, где лежит Алексей Навальный.

Пресс-секретарь политика Кирая Ярмыш подтвердила, что "переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки". "Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же", — написала Ярмыш в своем Twitter.

Еврокомиссия призвала Россию оперативно разрешить лечение Алексея Навального за границей. Выступление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набиллы Массрали со ссылкой на агентство Reuters приводит Медиазона. "Мы надеемся, что российские власти сдержат свои обещания разрешить безопасную и быструю транспортировку господина Навального за границу для получения медицинской помощи в соответствии с пожеланиями его семьи", — сказала она на брифинге.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин, сообщило германское агентство ДПА. В сообщении отмечается, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России. Он может лечиться в берлинской больнице "Шарите". Стоимость перелета и лечения будут оплачиваться частными лицами, отметило агентство.

Днем в пятницу в омскую больницу, где лежит Навальный, пустили врачей из берлинской клиники.

Как сообщалось, оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.