Навальный в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Он в коме, возможно отравление (дополнено в 15:21)

Российскому оппозиционному политику и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время полета в самолете, борт срочно посадили в Омске, оппозиционер госпитализирован без сознания. Об этом в Twitter написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", — написала она.

Ярмыш уточнила, что Навальный потерял сознание, пишет РБК.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", — добавила пресс-секретарь.

Она рассказала "Новой газете", что диагноз ему поставили врачи. "Очевидно, его отравили", — добавила она. Позже Ярмыш опровергла информацию о том, что политик пришел в сознание в омской больнице, и сообщила "Новой", что Навальный находится в реанимации и не приходит в себя. В своем "Твиттере" она написала, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже Ярмыш сообщила, что блогер, госпитализированный в четверг утром в Омске, находится в коме. "Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", — написала она у себя в "Твиттере".

Для лечения Навального привлечены специалисты всех профилей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав Омской области. Как уточняется, врачи сейчас работают над проверкой ряда возможных диагнозов. "Привлечены специалисты всех профилей", — заявили там.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил РИА "Новости", что Навальный "находится в стабильно тяжелом состоянии". "Пациент находится у нас в больнице на ИВЛ. Состояние его стабильное, тяжелое", — заявил Калиниченко.

Заместитель главного врача омской больницы заявил, что нет никакой уверенности, что это отравление, но такая версия рассматривается.

"Есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее. <…> В течение сегодняшнего дня, думаю, мы в точности определимся с диагнозом", — приводит слова врача РИА "Новости".

Калиниченко исключил версию об ухудшении состояния Алексея Навального вследствие травмы. "На сегодняшний день исключены повреждения травматического характера, то есть у него нет травмы, которая бы привела к его состоянию", — сказал врач.

Ситуацию с Навальным прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "лучшие врачи в Омске помогают Навальному". По его словам, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве.

"Мы знаем, что Навальный находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, — цитирует Пескова "Газета.ру". — Как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Все предположения о том, было ли это отравление, являются только предположениями. Нужно дождаться результатов анализа".

Песков заявил, что в случае подтверждения отравления правоохранительные органы начнут расследование. "Если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", — заключил пресс-секретарь (цитата по "Газете.ру").

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева отправилась из Москвы в Омск, чтобы добиться осмотра политика. В интервью DW Васильева заявила, что врачи больницы в Омске, куда поместили Навального с подозрением на отравление, отказались с ней разговаривать.

"Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция, — сообщила Васильева. — Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть". Решение о переводе Навального в другую больницу лечащий врач намерена принять после его осмотра.

По словам Васильевой, сейчас соратники Навального выбирают больницу, в которую его перевезут. Поскольку он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, вариант перевозки в клинику за границу не рассматривается. "Его надо спасать", — подчеркнула медик.

Васильева рассказала, что о госпитализации Навального и его коме, она узнала от пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш. "Она мне сразу написала", — сообщила DW лечащий врач.

"Новая газета" напоминает, что на политика и ранее совершались покушения. Так, 28 июля прошлого года, сразу после митинга 27 июля за допуск независимых депутатов на выборы в Мосгордуму, Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывал арест 30 суток за призывы выйти на акцию, в московскую клиническую больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция". По его словам, у него начала "гореть и колоться" кожа на лице, шее и ушах.

"Сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции", — сообщила тогда пресс-секретарь. При этом Васильева тогда жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами. Она предположила, что Навального могли отравить "токсичным агентом".

На следующий день, после возвращения Навального из больницы, его вновь отправили в спецприемник. Руководство тогда отказалось допустить Васильеву к оппозиционеру. Позже Навальный подал в СК заявление об отравлении.