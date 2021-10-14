Навальный вошел в тройку финалистов премии Сахарова парламента ЕС

Российский оппозиционер Алексей Навальный вошел в тройку финалистов премии имени Андрея Сахарова, вручаемой ежегодно за свободу мысли. Шортлист огласили председатели комитетов Европарламента по иностранным делам и по развитию в заявлении для СМИ в четверг, 14 октября, сообщает DW.

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Кроме Навального, в тройку вошли также афганские женщины и боливийский политик Жанин Аньес. Кто из кандидатов получил сколько голосов — не разглашают. Голосование за шорт-лист всегда тайное, чтобы не повлиять на дальнейший выбор лауреата. С первой попытки двум комитетам не удалось определить всех финалистов, поэтому им пришлось проводить второй тур голосования.

За что Навального выдвинули на премию Сахарова

Алексея Навального на премию Сахарова выдвинули крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия (ЕНП) и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу" — "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Навального они назвали "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина.

Евродепутаты отметили, что оппозиционер приобрел "международную известность", организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за "реформы против коррупции в России, Путина и его правительство". Они напомнили об отравлении Навального, тюремном сроке, который он отбывает в колонии, а также запрете основанных им организаций, включая Фонд борьбы с коррупцией.

Афганских женщин номинировали социал-демократы и "зеленые" — вторая и четвертая по численности фракции Европарламента. Их отметили за "храбрую борьбу за равенство и права человека". Выдвинули 11 женщин, среди них преимущественно правозащитницы, активистки, а также бывший министр и репортер.

Жанин Аньес номинировала фракция Европейских консерваторов и реформистов. В 2019-2020 годах она была и.о. президента Боливии, сейчас находится под арестом.

Выход Навального и афганских женщин в финал был ожидаем, потому что их выдвинули крупнейшие фракции Европарламента. Впрочем, в 2019 году оппозиционный политик не смог войти в шорт-лист премии Сахарова, хотя его и выдвинула ЕНП. Впрочем, это было еще до его отравления, ареста и тюремного срока.

Лауреат премии Сахарова 2021 года станет известен 21 октября — его определят спикер и лидеры всех фракций Европарламента. Вручат награду 15 декабря на пленарном заседании в Страсбурге.

Премия Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция , а в 2018 году — украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.