Навальный возвращается в Россию, невзирая на угрозы властей. Что его ждет на родине?

Алексей Навальный вернется в Россию после лечения в Германии — он объявил о покупке билетов в Москву. За пять месяцев с момента его отравления в Томске у российских властей возникали все новые претензии к политику. СК завел на него уголовное дело о мошенничестве, а ФСИН потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В Кремле неоднократно намекали на связь оппозиционера с ЦРУ.

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О своем возвращении в Россию после отравления Навальный объявил в своих соцсетях. "Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые я делаю уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли, что я уже почти здоров, — объяснил он, — Все что можно долечить, я могу долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы".

Политик планирует вернуться на родину лоукостером "Победа" 17 января. Рейс DP-936 приземлится во Внуково в 19:20 по московскому времени. Команда Навального призвала его сторонников встретить оппозиционера в аэропорту.

"Сейчас Путин в истерике и хочет срочно придумать, как посадить Алексея в тюрьму. И только от нас зависит, сможет ли он это сделать", — говорится в заявлении сторонников политика.

В России Навального ждет новое уголовное дело и риски замены условного срока на реальный по требованию ФСИН. Политик связывал эти угрозы с нежеланием властей видеть его на родине.

Оппозиционер неоднократно обещал, что уедет из Германии домой сразу после выздоровления. Его возвращение ставит Кремль перед сложным выбором — как арест политика, так и его нахождение на свободе создают риски для властей, считают опрошенные Би-би-си политологи.

Почему ФСИН просит отправить Навального в колонию? Ведь у него уже истек срок по делу "Ив Роше"



ФСИН объявила о претензиях к Навальному в конце декабря. Московское управление Службы объявило, что политик "не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

Навального дважды приговаривали к условным срокам. Претензии ФСИН касаются приговора по делу "Ив Роше" в 2014 году, когда политику назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год, и больше по российским законам его увеличивать нельзя. Формально он истек в конце декабря 2020 года.

ФСИН в своем заявлении сослалась на публикацию журнала The Lancet, в котором 22 декабря была опубликована статья о лечении "44-летнего пациента", который пострадал от применения ингибиторов холинэстеразы из группы препаратов "Новичок". Имя Навального в статье не называлось, но на сайте клиники "Шарите", где лечился политик, сообщили, что речь идет именно о нем.

"Исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни", — заявили во ФСИН. И 28 декабря отправили Навальному и его представителям уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

Представители ФСИН предупредили, что если инспекторы подтвердят факты уклонения от контроля, то могут попросить суд заменить политику условный срок на реальный.

Так и произошло: 11 января ФСИН направила в Симоновский суд такое представление. Просьбу тюремщиков дать политику реальный срок рассмотрят 29 января — то есть уже после возвращения Навального. Это значит, что силовики не имеют формальных оснований взять его под стражу прямо во Внуково.

В просьбе заменить Навальному условный срок на реальный ФСИН сослалась на три части статьи 74 УК. Они могут применяться в случае уклонения от возмещения вреда во время испытательного срока, совершения преступления небольшой или средней тяжести, а также нарушения общественного порядка или если осужденный скрылся от контроля.

Согласно статье 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, "скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней". Если отсчитывать этот срок от 28 декабря, когда ФСИН направила Навальному уведомление о явке, то у оппозиционера будет достаточно времени, чтобы отметиться в инспекции.

Формально у ФСИН есть возможность ходатайствовать об отправке Навального в колонию после конца испытательного срока. В постановлении пленума Верховного суда от 20 декабря 2011 года оговаривается, что суд может заменить наказание и после окончания испытательного срока, если условно осужденный скрылся от контроля.

В июле 2013 года Навального приговорили к реальному сроку — по "делу Кировлеса" ему назначили наказание в виде пяти лет колонии. В день приговора в России прошли митинги в поддержку оппозиционера. На следующий день суд неожиданно изменил меру пресечения Навальному с СИЗО на подписку о невыезде до вступления приговора в силу. На смягчении меры пресечения настояла прокуратура.

Благодаря тому, что остался на свободе, Навальный даже смог поучаствовать в выборах мэра Москвы сентябре того же года, но проиграл Сергею Собянину.

В октябре 2013-го на апелляции Кировский областной суд заменил оппозиционеру реальный срок на условный.

Отравление Навального



20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. В Сибири он находился с командой ФБК для подготовки новых расследований и поддержки кандидатов перед Единым днем голосования в сентябре.

Политик потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. В местной больнице его в состоянии комы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российские врачи настаивали: в анализах Навального нет следов отравления, а причина недомогания заключалась в "нарушении обмена веществ". Жена политика Юлия требовала отпустить его на лечение в Германию, но доктора отказывались, мотивируя это нестабильным состоянием пациента.

В итоге Юлия Навальная потребовала дать разрешение на перевозку Навального лично у президента России Владимира Путина. Тот впоследствии признался, что дал такое разрешение. Оппозиционера на частном самолете перевезли в Берлин и положили в клинику "Шарите".

Вскоре врачи объявили, что Навальный был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Лаборатория Вооруженных сил Германии заявила, что речь идет о боевом отравляющем веществе из группы "Новичок". Это подтвердили еще несколько европейских лабораторий.

Сам Навальный и его соратники неоднократно требовали у российских властей возбудить уголовное дело по факту его отравления. Но дело не возбуждали, что в Москве объясняли отказом немецких властей дать российской прокуратуре доказательства версии об отравлении.

В декабре исследовательский проект Bellingcat совместно с журналистами нескольких изданий опубликовал расследование, из которого следовало, что за Навальным на протяжении нескольких лет следила группа сотрудников ФСБ, состоящая в том числе из военных химиков и врачей. Ее члены были в Томске в день отравления политика.

Самому Навальному удалось поговорить с одним из предполагаемых участников этой команды, военным химиком из ФСБ Константином Кудрявцевым. Оппозиционер в разговоре притворился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. В телефонной беседе Кудрявцев признал, что летал в Омск, чтобы "поработать с его одеждой". Спасение политика он связал с действиями пилотов, посадивших борт, и профессиональной работой медиков.

Российские власти отрицают, что пытались устранить Навального. Владимир Путин, комментируя это, сказал, что "если бы хотели, уж довели бы до конца".

СК обвинил Навального в растрате денег жертвователей



Через день после заявления ФСИН, 29 декабря, Следственный комитет (СКР) объявил о новом уголовном деле против Навального. На этот раз его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По мнению следователей, Навальный потратил на свои личные нужды деньги, которые жертвователи давали на работу связанных с политиком фондов.

Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

В СКР не уточнили, к каким годам относятся факты предполагаемого мошенничества. В ведомстве лишь сообщили, что из более 588 млн рублей пожертвований для пяти разных фондов (в том числе Фонда борьбы с коррупцией), Навальный потратил на себя 356 млн рублей — якобы на покупку имущества, дорогих вещей и отдых за границей.

Навальный неоднократно заявлял, что у него нет зарплаты в ФБК. Из его декларации о доходах за 2019 год следует, что он заработал 5,44 млн рублей (около 453 тысяч рублей в месяц). Оппозиционер объяснил доход договорами на юридическое обслуживание и организацию подачи заявлений ЕСПЧ.

Из пяти фондов, упомянутых СКР, два уже не действуют. По подсчетам Би-би-си, перечисленные следователями юридические лица с 2015 года получили более 650 млн руб в виде пожертвований, а их расходы составили не менее 600 млн рублей. Большая часть этих денег ушла на выполнение целей фондов — расследования, финансирование работы региональных штабов, а также зарплаты сотрудников.

Кремль и ФСБ намекали на причастность Навального к работе с ЦРУ. Эти заявления не вылились в уголовное дело



К претензиям силовиков к Навальному добавились и намеки Кремля на связь политика с ЦРУ.

На протяжении нескольких месяцев Кремль комментировал произошедшее с Навальным лишь в контексте отсутствия уголовного дела. Но после выхода расследований Bellingcat, ФБК, The Insider о причастности ФСБ к покушению на оппозиционера власти высказались о деле по существу.

Владимир Путин подробно прокомментировал эту тему на своей ежегодной пресс-конференции в конце декабря. Он заявил, что силовики не пытались убить Навального ("хотели бы, уж довели бы до конца"). Но, по словам президента, за "пациентом берлинской клиники" должны присматривать спецслужбы, поскольку он "пользуется поддержкой спецслужб США".

Выход расследований Путин тоже связал с деятельностью американских спецслужб, в частности, ЦРУ.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова после пресс-конференции дополнительно спросили о том, следят ли силовики за Навальным. "Спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. И к этому еще можно добавить, что спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти", — ответил он.

Действия, на которые намекнули в Кремле, формально подпадают под состав двух статей уголовного кодекса — "Государственная измена" (ст. 275 УК) и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (ст. 280 УК). Ни одно из силовых ведомств не предъявляло Навальному обвинений в работе на иностранную разведку.

Впрочем, после обнародования аудиозаписи с "отравителем Навального Кудрявцевым" Федеральная служба безопасности заявила, что подобный материал был бы невозможен без помощи западных спецслужб.

В Москве Навального ожидает уголовное дело о клевете на ветерана. Но реальный срок по нему не грозит



Еще одно разбирательство, которое ждет Навального на родине — уголовное дело о клевете на ветерана войны.

Его СКР возбудил еще 15 июня. За две недели до этого Навальный перепостил в своем "Твиттере" подготовленный RT ролик, на котором известные и малоизвестные люди агитировали за принятие поправок в Конституцию России, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина. Вместе с дизайнером Артемием Лебедевым, фигуристкой Аделиной Сотниковой, актером Иваном Охлобыстиным и другими в нем снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

"Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", — прокомментировал видео политик. СКР посчитал, что таким образом он распространил "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана".

В августе после отравления Навального мировой судья судебного участка N320 по Бабушкинскому району приостановил производство по делу в связи с болезнью политика. 30 декабря производство по делу было возобновлено. Новое заседание состоится 20 января — через три дня после возвращения Навального.

В конце декабря Госдума усилила ответственность за клевету, которую распространили в интернете (128.1 ч.2 УК РФ) — именно в этом СКР и обвиняет Навального. Теперь за это можно будет отправиться в колонию на срок до двух лет.

Но так как по Конституции закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, Навальному не грозит лишение свободы по этому делу. Максимальное наказание в предыдущей редакции статьи — это штраф до 1 млн рублей или обязательные работы.

Какие риски создает для Кремля возвращение Навального? Что грозит оппозиционеру?

В администрации президента России для Навального рассматривают меру пресечения в виде домашнего ареста, говорит близкий к Кремлю источник Би-би-си.

"Его ждет домашний арест — 100%. Вылезет — поедет в СИЗО", — заявил собеседник Би-би-си, не уполномоченный давать официальные комментарии.

По его словам, действия оппозиционера в Кремле оценивают как попытку спровоцировать власть: "Он хочет, чтобы власть оказалась в положении цугцванга. Посадят — сатрапы. Не посадят — трусливые сатрапы". При этом, как считает собеседник, "Навальный — заложник имиджа и не может не вернуться".

У Кремля есть несколько вариантов реакции на возвращение Навального, и почти все они связаны с помещением его под стражу, считает политолог Григорий Голосов. "Задерживать сразу в аэропорту или выждать некоторое время и поместить под стражу позднее", — полагает политолог.

В вопросе ареста Кремль будет действовать с оглядкой на возможное обострение с Западом, полагает эксперт.

Немедленный арест политика в аэропорту — "слишком откровенное свинство и не выглядит здоровым" решением, сказал Би-би-си экс-советник руководителя кремлевской администрации политолог Глеб Павловский. Он согласен с Голосовым: в течение месяца власти попытаются обездвижить своего оппонента "тем или иным образом".

По мнению Павловского, нахождение Навального в ФРГ было выгодно для Кремля, поскольку постепенно исключало оппозиционера из российской политики. Но после отравления лидер оппозиции радикализировался и превратился в фигуру международного масштаба.

"Поскольку как политик он выбирает возвращение, все будет решаться заново — Кремлю некуда деваться: вряд ли он проигнорирует его приезд", — поясняет эксперт.

Если Навального не арестуют по приезде, это вызовет вопросы у сторонников власти, указывает политолог Алексей Макаркин.

"Если его не посадить, у силовиков и у лоялистов будут вопросы к власти — почему она слаба? — рассуждает политолог. — Почему него особый статус? Для власти нужен враг. Это видно по интонации и выражениям [представителей власти] в его отношении. Из них следует, что он воюет на стороне Запада, на стороне врага".

В связи с этим Макаркин прогнозирует, что оппозиционеру вполне может грозить реальный срок.