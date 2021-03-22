Наводнение в Австралии привело к эвакуации тысяч человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Не менее 18 тысяч жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс, в том числе 3 тысячи проживающих в Сиднее, были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. Об этом премьер-министр Глэдис Береджиклиэн сообщила в понедельник, 22 марта.

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Наиболее пострадавшие регионы получат средства для восстановления, как и жители районов, признанных зонами катастрофы, заверил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В ряде районов зафиксированы оползни. Аэропорт Ньюкасл к северу от Сиднея прекратил обслуживать рейсы после затопления взлетно-посадочной полосы.

Уровень воды в реках Нового Южного Уэльса и Квинсленда продолжает расти из-за ливневых дождей, не прекращающихся несколько дней. Ранее вода перелилась через 142-метровую дамбу в городке Уоррагамба близ Голубых гор. По оценкам властей, жители на на юго-востоке континента не сталкивались с таким катастрофическим паводком почти столетие. Синоптики ожидают, что ливни продолжатся в ближайшие дни.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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