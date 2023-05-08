Наводнение в ДР Конго унесло жизни почти 400 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По меньшей мере 394 человека погибли в результате наводнений и оползней в Демократической Республике Конго, сообщают в ночь на понедельник, 8 мая, агентства AFP и dpa. Эти цифры привел сотрудник администрации наиболее пострадавшего округа Калехе на востоке страны Томас Бакенга.

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Прошедшие в конце недели проливные дожди привели к тому, что реки в провинции Южное Киву вышли из берегов и смыли по меньшей мере сотни домов. В стране 8 мая объявлен однодневный траур по погибшим.

Наводнения с человеческими жертвами — не редкость как в провинции Южное Киву, так и в соседних Руанде и Уганде. В результате последнего наводнения в Руанде погибли по меньшей мере 127 человек. Обычно наводнениями сопровождаются сезоны дождей, которые приходят в регионе дважды в год.

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